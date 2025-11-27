Победы «Спартака», ЦСКА и «Краснодара»: итоги дня в Кубке России

1764191406

сегодня, 00:10

Три ответных матча четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России прошли в среду. В этот день московский «Спартак» в гостях обыграл столичный «Локомотив», махачкалинское «Динамо» на выезде уступило ЦСКА , «Краснодар» дома разгромил «Оренбург».

В центральной встрече дня «Спартак» на « РЖД -Арене» обыграл «Локомотив» со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде (41-я минута), Жедсон Фернандеш (53) и Пабло Солари (58). У проигравших отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, с пенальти). Первая игра завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1.

В полуфинале «пути РПЛ » «Спартак» сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Первый матч завершился победой московской команды со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет на столичной «ВТБ-Арене» 27 ноября. «Локомотив» во втором раунде 1/4 финала «пути регионов» Кубка России встретится с тульским «Арсеналом», который ранее победил казанский «Рубин» (0:0, 3:2 — по пенальти).

Матч с «Локомотивом» стал вторым для «Спартака» с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым, который заменил ушедшего 11 ноября серба Деяна Станковича. Сам Романов после матча с «Локомотивом» отметил, что не думает о своем будущем.

Перед началом всех матчей прошла минута молчания в память о Никите Симоняне, который умер в возрасте 99 лет. Лучшего бомбардира «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года похоронят в четверг. «Симонян — легенда всего российского футбола. Мы с ним пересекались много, когда учились и работали. Он был погружен в футбол, это большая утрата, и это подстегивало нас», — сказал Романов журналистам.

После пресс-конференций главных тренеров «Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионым. Новое соглашение с наставником железнодорожников рассчитано до 2028 года. «Общая философия полностью показывает то, что есть общее понимание, куда мы будем двигаться дальше. Мы уверены, что с помощью тренерского штаба и главного тренера мы вернем „Локомотив“ на победные рельсы», — отметил генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг.

ЦСКА мучился, «Краснодар» — нет

Также в среду ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. В основное время счет открыл игрок махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон (8). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. Сербский нападающий Матия Попович забил второй гол армейцев на 90-й минуте. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу махачкалинцев, поэтому команд ожидала серия пенальти. В ней удачливее были армейцы — 5:4. У ЦСКА один из пенальти отбил вратарь и капитан Игорь Акинфеев, который провел второй матч после травмы.

19-летний Попович был признан лучшим игроком матча. «Я пока что не осознаю до конца, со мной происходит или нет, это правда или сон, — сказал Попович журналистам. — Мы довольны результатом. Я рад, что мы победили и прошли дальше».

В 1/2 финала плей-офф «пути РПЛ » ЦСКА сыграет два матча с «Краснодаром», которые пройдут весной 2026 года. Махачкалинское «Динамо» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с «Ростовом», обыгравшим «Нефтехимик» из Нижнекамска (3:1).

В среду краснодарская команда дома разгромила «Оренбург» со счетом 4:0 и прошла в следующую стадию. У «быков» забили Никита Кривцов (4), Джон Кордоба (57), Жоау Батчи (71) и Жубал (85). Кордоба повторил рекорд российского форварда Федора Смолова по числу голов в составе «Краснодара». На счету нападающих по 68 забитых мячей. Кривцов отпраздновал свой гол, надев маску человека-паука. Полузащитник получил за это желтую карточку и пропустит следующую игру Кубка России.

О Кубке России

Стадия завершится в четверг. В этот день состоится ответный матч «пути РПЛ » между московским «Динамо» и «Зенитом» (начало — 20:30 мск). Также определится последняя команда — участница второго этапа 1/4 финала «пути регионов» — «Камаз» из Набережных Челнов примет на своем поле самарские «Крылья Советов» (18:00).

Кубок России разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». В «пути РПЛ » на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ » вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». «Путь регионов» предполагает шесть раундов, в плей-офф «пути регионов» вышли четыре команды.

В плей-офф «пути РПЛ », за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после поражения.