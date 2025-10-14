Глава РФС дал оценку конфликту между Сперцяном и Ндонгом

1760471107

14 октября 2025, 22:45

Конфликт между полузащитником «Краснодара» и защитником грозненского «Ахмата» не украшает российский футбол. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза .

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

«Я сам хочу разобраться в том, что произошло, поскольку такие ситуации не украшают наш футбол, — сказал Дюков. — Сейчас нет у меня информации, чтобы дать оценку».