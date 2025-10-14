 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава РФС дал оценку конфликту между Сперцяном и Ндонгом

14 октября 2025, 22:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Конфликт между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом не украшает российский футбол. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

«Я сам хочу разобраться в том, что произошло, поскольку такие ситуации не украшают наш футбол, — сказал Дюков. — Сейчас нет у меня информации, чтобы дать оценку».

Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Олусегун не верит, что Сперцян мог позволить себе расистские высказывания
06 октября
Сперцян считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес
05 октября
«Ювентус» запретил трем фанатам посещать матчи из-за расистских кричалок
04 октября
Болельщика «Овьедо» арестовали за проявление расизма в адрес Мбаппе
11 сентября
Испанский фанат получил год тюрьмы за расистские оскорбления
03 сентября
ОфициальноПолузащитник «Ювентуса» подвергся расистским оскорблениям
25 августа
 
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ sczw4xsywx2t (раскрыть)
15 октября в 11:58, ред.
Это отмазка его с твоей стороны.Да,его личное дело,не спорю.Но и говорить,что он не мог,тоже как то смешно,в такой век живем,за себя бы ответить.Я лично выступаю за тшательную проверку.Кто виновен не важно,пусть покинет нашу лигу,так будет честно,не нужны нам такие игроки,так как не красят наш футбол и без них проблем хватает.
sczw4xsywx2t
sczw4xsywx2t ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 октября в 11:22
Сперцян выбрал Армению? Ты вообще в курсе, как было дело? Парень вырос в России, армянского не знал. Заиграл. Какой-то идиот-чиновник из РФС отказал в заявке пацану в сборную России. А пацан растёт на глазах. Предложили поиграть за Армению, с Мхитаряном. Только полный идиот бы не согласился.
9527uz54gz44
9527uz54gz44
15 октября в 11:14
Вопрос абсолютно ясный. Новый игрок Ахмата сглупил. Не разбираясь в ситуации. Обвинил самого лояльного игрока Краснодара и не только. В расизме(!). Саламыч поддержал. Все оказались в дураках. Нужно спасать репутацию Черчесова. Дюков за него вписался.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Землянин (раскрыть)
15 октября в 10:50
С рождения говоришь,у нас играет,да ему дали все,чтобы стать хорошим футболистом,но выбрал Армению.Это раз, А на счет того,нужны ли нам такие игроки,как Ндонг,да нужны,Ахмату он нужен,как сборной Армении Сперцян.
Землянин
Землянин
15 октября в 06:08, ред.
До появление этого игрока, что играет в России пару месяцев никаких подобных конфликтов и не было, а уж у Сперцяна, что играет тут с рождения и подавно. Вот и вопрос напрашивается: нужны ли нам такие провокаторы, что подымаются руки и глотку на сторожил, старичков и лучших игроков лиги, а потом ещё и кляузы и сплетни после драки бегут строчить❓❓❓
ABir
ABir
15 октября в 05:54
Похоже замнут скандал
112910415
112910415
15 октября в 05:49
разбирался, разбирался, да не разобрался пока
ну, будет разбираться )
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
14 октября в 22:49
Кликбейт детектед.
Ни какой оценки не дал, ибо не владеет информацией.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 