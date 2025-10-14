Глава РФС дал оценку конфликту между Сперцяном и Ндонгом

Конфликт между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом не украшает российский футбол. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.
«Я сам хочу разобраться в том, что произошло, поскольку такие ситуации не украшают наш футбол, — сказал Дюков. — Сейчас нет у меня информации, чтобы дать оценку».
Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября.
ну, будет разбираться )
Ни какой оценки не дал, ибо не владеет информацией.
