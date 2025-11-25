Акинфеев попал в Книгу рекордов России

1764067024

сегодня, 13:37

Вратарь ЦСКА попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА , я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.