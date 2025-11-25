Top.Mail.Ru
 
 
 
Акинфеев попал в Книгу рекордов России

сегодня, 13:37

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Акинфееву 39 лет, вратарь находится в системе армейского клуба 35 лет, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:25, ред.
А мировой рекорд какой? Сколько ему ещё до рекорда планеты? Местные рекорды это скучно, я вот может быть тоже рекордсмен подъезда. Ну например по комментариям на Соккере точно рекордсмен своей квартиры. Хотя всё равно в книгу рекордов Гиннеса такие штуки я думаю не пишут. Ну только если какой-то футболист умудрится отыграть за один клуб лет 150 тогда это будет действительно поводом задуматься о том чтобы увековечить память об этом событии, причём по целому ряду причин.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:13
Краснокнижный экземпляр)...
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 14:09
Где Игорь там рекорды!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:02
Кто бы что не говорил но Игорь достоин этого!
