Хайкин установил рекорд по сейвам в Лиге чемпионов среди россиян

1764147454

сегодня, 11:57

Голкипер норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» установил новый рекорд по числу сейвов в одном матче Лиги чемпионов среди российских вратарей.

Во вторник «Будё-Глимт» дома со счетом 2:3 уступил итальянскому «Ювентусу». Хайкин отразил 12 ударов.