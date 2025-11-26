Хайкин установил рекорд по сейвам в Лиге чемпионов среди россиян

Голкипер норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил новый рекорд по числу сейвов в одном матче Лиги чемпионов среди российских вратарей.
Во вторник «Будё-Глимт» дома со счетом 2:3 уступил итальянскому «Ювентусу». Хайкин отразил 12 ударов.
Предыдущее достижение составляло девять сейвов. Два раза девять ударов по воротам отражал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, по одному разу это достижение устанавливали Илья Помазун, Владимир Габулов (оба — во время выступления за ЦСКА) и один раз — Сергей Рыжиков («Рубин»).
1. Слабая своя защита (бейте соперники сколько хотите, нам надо сейвы набирать)
2. Ужасный уровень нападающих соперника (сколько ни бьют - а мимо вратаря не могут)
если бы не вратарь, счет стал бы как в теннисе)
