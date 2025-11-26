Top.Mail.Ru
 
 
 
Хайкин установил рекорд по сейвам в Лиге чемпионов среди россиян

сегодня, 11:57
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт2 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил новый рекорд по числу сейвов в одном матче Лиги чемпионов среди российских вратарей.

Во вторник «Будё-Глимт» дома со счетом 2:3 уступил итальянскому «Ювентусу». Хайкин отразил 12 ударов.

Предыдущее достижение составляло девять сейвов. Два раза девять ударов по воротам отражал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, по одному разу это достижение устанавливали Илья Помазун, Владимир Габулов (оба — во время выступления за ЦСКА) и один раз — Сергей Рыжиков («Рубин»).

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:43
Огромное количество сейвов - это следствие двух причин....
1. Слабая своя защита (бейте соперники сколько хотите, нам надо сейвы набирать)
2. Ужасный уровень нападающих соперника (сколько ни бьют - а мимо вратаря не могут)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:57
норвежцы старались, но Юве заслуженно победил.
если бы не вратарь, счет стал бы как в теннисе)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:19, ред.
О, да в Спартаке рекордсмен Лиги чемпионов лавку полирует? Вот дела
112910415
112910415
сегодня в 12:17
а ведь хорош Никита !
particular
particular
сегодня в 12:10
В основе упомянутого рекорда лежат атакующие телодвижения Юве и недостаточное сопротивление защиты Глимта... Напрыгался Никитос :)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:10
Сегодня сафон поставит рекорд протиранию лавок
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
Пока рано Никите ставить памятник.... но на заметочку это возьмем.... :)))
