1764182808

сегодня, 21:46

Колумбийский нападающий повторил рекорд российского форварда по числу забитых мячей в составе «Краснодара».

Гол в ворота «Оренбурга» в ответном матче «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу стал для Кордобы 68-м за «Краснодар» в 137 матчах. Смолов провел за клуб 125 игр.

Кордобе 32 года, он выступает за «Краснодар» с 2021 года. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в прошлом сезоне. Ранее форвард выступал за испанскую «Гранаду», германские «Майнц», «Кёльн» и «Герту».

Смолову 35 лет, он играл за «Краснодар» дважды по ходу карьеры — в 2013-2015 и 2024-2025 годах. По окончании прошлого футболист покинул команду, впервые став чемпионом России. До этого Смолов также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.