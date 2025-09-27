  • Поиск
Кузяев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию

вчера, 19:28

Полузащитник Далер Кузяев принял решение вернуться в чемпионат России, потому что не получил предложений от клубов из турниров выше уровнем. Об этом Кузяев рассказал журналистам.

Кузяев покинул французский «Гавр» 19 июня. За два сезона полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 2 результативные передачи. 24 сентября казанский «Рубин» объявил о заключении контракта с Кузяевым до лета 2026 года.

«Второй сезон получился скомканным, я получил травму, мало играл. Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, экзотических стран, Турции. Я решил, что чемпионат России намного выше уровнем этих чемпионатов. С удовольствием вернулся», — сказал Кузяев.

Кузяев имел возможность перейти в «Зенит». «С „Зенитом“ мы в хороших отношениях. Общались все время, что я находился во Франции. Сейчас я в „Рубине“, чему очень рад», — добавил он.

Кузяеву 32 года. Ранее он выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:45
Время покажет, правильно ли поступил Рубин, подписав Кузяева...
Asper
Asper ответ hbnbhcgeth35 (раскрыть)
вчера в 21:28
Если бы он только о выгоде думал, то до сих пор был бы в Зените. Всё таки Далер спортсмен и это стоит уважения
ABir
ABir
вчера в 21:00
Лучше играть в основе Рубина, чему сидеть на лавке в Зените, а тем более лучше чем в Гавре.
hbnbhcgeth35
hbnbhcgeth35
вчера в 20:36
Других более выгодных предложений не было
