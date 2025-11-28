Футболист ЦСКА Роша рассказал о реакции Челестини и Бабаева на свой уход

1764346804

сегодня, 19:20

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА с пониманием отнеслось к решению бразильского защитника Виллиана Роши покинуть команду. Об этом Роша рассказал «Спорт-Экспрессу».

Роша ушел из ЦСКА 30 июля, подписав контракт с «Аль-Джазирой» из ОАЭ .

«Конечно, им не хотелось отпускать важного игрока, но они все поняли. Поговорил с [генеральным директором] Романом Бабаевым, рассказал про ситуацию с дочерью — он сразу: „Окей, Виллиан, все нормально, удачи тебе“. Никаких претензий, только уважение с обеих сторон», — рассказал Роша.