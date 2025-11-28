Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболист ЦСКА Роша рассказал о реакции Челестини и Бабаева на свой уход

сегодня, 19:20

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА с пониманием отнеслось к решению бразильского защитника Виллиана Роши покинуть команду. Об этом Роша рассказал «Спорт-Экспрессу».

Роша ушел из ЦСКА 30 июля, подписав контракт с «Аль-Джазирой» из ОАЭ.

«Конечно, им не хотелось отпускать важного игрока, но они все поняли. Поговорил с [генеральным директором] Романом Бабаевым, рассказал про ситуацию с дочерью — он сразу: „Окей, Виллиан, все нормально, удачи тебе“. Никаких претензий, только уважение с обеих сторон», — рассказал Роша.

Роше 30 лет, он выступал за ЦСКА с 2022 года. Вместе с армейским клубом игрок дважды выиграл Кубок России и один раз стал обладателем Суперкубка России.

shlomo
shlomo
сегодня в 20:28
Ну что, играл не плохо у коняшек... пусть играет теперь в другом месте.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:03
Хороший защитник был жаль, что ушёл. Удачных игр ему,
8n3et8dyct7a
8n3et8dyct7a
сегодня в 20:02
Так и должны решаться вопросы перехода.
