Футболист ЦСКА Роша рассказал о реакции Челестини и Бабаева на свой уход

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА с пониманием отнеслось к решению бразильского защитника Виллиана Роши покинуть команду. Об этом Роша рассказал «Спорт-Экспрессу».
Роша ушел из ЦСКА 30 июля, подписав контракт с «Аль-Джазирой» из ОАЭ.
«Конечно, им не хотелось отпускать важного игрока, но они все поняли. Поговорил с [генеральным директором] Романом Бабаевым, рассказал про ситуацию с дочерью — он сразу: „Окей, Виллиан, все нормально, удачи тебе“. Никаких претензий, только уважение с обеих сторон», — рассказал Роша.
Роше 30 лет, он выступал за ЦСКА с 2022 года. Вместе с армейским клубом игрок дважды выиграл Кубок России и один раз стал обладателем Суперкубка России.