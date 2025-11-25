В ЦСКА не исключили, что Чалов вернется в команду

1764063317

сегодня, 12:35

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает разные варианты на трансферном рынке для усиления команды, одним из них может стать подписание контракта с нападающим . Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал генеральный директор ЦСКА .

С августа 2024 года Чалов выступает за греческий ПАОК . Ранее форвард играл за ЦСКА .

«Федя, конечно, тоже мог бы быть нам интересен, но список очень широкий. Там есть очень много фамилий. Так как мы осведомлены обо всех сложностях, связанных с приездом иностранных футболистов в российский чемпионат, мы рассматриваем абсолютно все варианты. В том числе, может быть, и нетривиальные, как кому-то может показаться», — сказал Бабаев.