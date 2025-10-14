Сергеев не жалеет об уходе из «Зенита»

1760424214

14 октября 2025, 09:43

Футболист московского «Динамо» перезапустил карьеру в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Как случилось, так случилось. Перешел в „Крылья Советов“. Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру, — сказал Сергеев. — Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь. В последнем матче против „Крыльев“, когда уходил на замену, мне аплодировали фанаты. Было очень приятно. Самару я никогда не забуду».

Сергееву 30 лет, по ходу сезона-2024/25 он перешел из «Зенита» в самарские «Крылья Советов», с 2020 по 2022 год нападающий также выступал за «Крылья Советов», с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России. Летом 2025 года игрок перешел в московское «Динамо».