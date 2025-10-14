 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сергеев не жалеет об уходе из «Зенита»

14 октября 2025, 09:43

Футболист московского «Динамо» Иван Сергеев перезапустил карьеру в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Как случилось, так случилось. Перешел в „Крылья Советов“. Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру, — сказал Сергеев. — Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь. В последнем матче против „Крыльев“, когда уходил на замену, мне аплодировали фанаты. Было очень приятно. Самару я никогда не забуду».

Сергееву 30 лет, по ходу сезона-2024/25 он перешел из «Зенита» в самарские «Крылья Советов», с 2020 по 2022 год нападающий также выступал за «Крылья Советов», с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России. Летом 2025 года игрок перешел в московское «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Кузяев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию
27 сентября
Тренер «Зенита» Семак считает возможным переход Кузяева в клуб в будущем
25 сентября
«Рубин» объявил о переходе пятикратного чемпиона России Кузяева
24 сентября
В «Акроне» прокомментировали сорвавшийся трансфер уругвайского форварда
16 сентября
«Рубин» объявил о подписании контракта со Швецом
16 сентября
В «Пари НН» прокомментировали проблемы с трансфером Бедошвили
16 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
14 октября в 23:01
Ваня молодец, не зря даже фанаты зенита относятся к нему только с уважением.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
14 октября в 20:44
Спасибо за поправку. Возраст. Тюкавин впереди, сзади Сергеев, справа Гладышев, а слева Бителло. Чем не картина?
stanichnik
stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
14 октября в 17:38
Доброго Здоровья, Пушок!
Голышев, не слышал про такого, может Гладышев, так он в основном справа играет.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
14 октября в 17:31
Когда выйдут Тюкавин и Голышев, Валера скорей всего будет использовать Ивана в оттяжке, как в сборной. Там у него получается не плохо.
oFANATo
oFANATo
14 октября в 15:38
Данил Круговой тоже не жалеет что ушел от Семака......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 14:04
Перечитал 2 раза высказывание Ивана.....абсолютно не понял почему ветка названа именно так ....
Более того...где в его речи вообще упоминается Зенит???
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
14 октября в 13:03
Доброго Здоровья, Shur!
Теперь откроется второе дыхание.)))
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
14 октября в 13:00
...Доброго денёчка, я тут отсутствовал (нос правил,операцию сделал)....
...Осинкин родом вроде с Пензы,
Валера в Нарве был рождён!
В Череповце родился Ванька,
Теперь в Москве,в "Динамо" посвящён!!!
Vilar
Vilar
14 октября в 12:28
Думаю, приобретение Сергеева, была идея Карпина, потому критиковать его игру, он не будет, более того, авансом приглашает в сборную, и ждёт прежнего Сергеева, как и болелы Динамо, ждут от Валеры возрождения команды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 октября в 12:13, ред.
Ну как..., как это не жалеет ? Самара - провинция, её роль - как подушка безопасности в авто. Чуть восстановился и опять в Столицы... Риторика совсем обратная, - жалеет ещё как! Зенит - самый сильный клуб РПЛ, а Питер - самый красивый город России. Тут только дурак не жалел бы.
bc2wpphku236
bc2wpphku236
14 октября в 11:15
Через год про Сергеева и говорить перестанут, прогресса никакого.
Alex_67
Alex_67
14 октября в 11:13
Сергеев, уйдя из Зенита, сильно потерял в деньгах.
yg79ywb895gm
yg79ywb895gm
14 октября в 11:12
Сергеев силен только среди равных по классу игроков в клубах второй половины таблицы, в более сильных клубах он незаметен.
64cz3cgzzttz
64cz3cgzzttz ответ therapy (раскрыть)
14 октября в 11:06
Трудно сказать, что сейчас у Сергеева с футболом всё ОК.
112910415
112910415
14 октября в 10:50
прибавлять надо, братец !
stanichnik
stanichnik
14 октября в 10:48
В Динамо пока не показывает ни игру, ни результативность на которую рассчитывали в администрации клуба. Либо игрок не выкладывается на все сто, либо Карпин использует Сергеева не так, как Осинкин в Крыльях. Возможно, когда все травмированные игроки вернутся в состав и наберут физические кондиции у Валерия Георгиевича появится возможность использовать Ивана в различных сочетаниях и мы снова увидим прежнего Сергеева.
Болейте за своих, а не против чужих!
Сп62
Сп62 ответ 8xxdamt96c2r (раскрыть)
14 октября в 10:35
А сколько, если не секрет?
Сп62
Сп62
14 октября в 10:33
А после Динамо опять в Самару.
therapy
therapy
14 октября в 10:15
Всё что Зенит мог ему дать это контракт и деньги, а от футбола у него и до Зенита было всё ОК, да и после в норме...
sv_1969
sv_1969
14 октября в 10:10
Многие жалеют думаю когда переходят в стан "гегемона". Но деньги сумасшедшие наверное все таки греют)
8xxdamt96c2r
8xxdamt96c2r
14 октября в 09:59
Зенит ему дал то, что больше никто и никогда не даст.
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 09:59
«Перешел в „Крылья Советов“, начал мыться, есть где жить...».
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 