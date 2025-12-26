Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Абдулкадырова сообщил об интересе к игроку со стороны ряда клубов

вчера, 22:41

К защитнику московского ЦСКА Джамалутдину Абдулкадырову есть интерес со стороны российских и зарубежных клубов. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Таймаз Хархаров.

«На сегодняшний день мы обсуждаем продление контракта. А Джамал настроен хорошо поработать на сборах и завоевать место в составе. Но это футбол, могут быть разные сценарии. К Джамалу есть интерес клубов РПЛ, а также некоторых зарубежных клубов», — сказал Хархаров.

Абдулкадырову 20 лет, игрок является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провел за команду 13 матчей в разных турнирах и не отметился результативными действиями.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» по футболисту Райану
23 декабря
Талалаев заявил, что выступает против продажи любого футболиста «Балтики»
23 декабря
Батраков рассказал, почему не рассматривал предложения из Саудовской Аравии
22 декабря
Батраков предположил, когда сможет перебраться в европейский клуб
22 декабря
Зырянов рассказал, что у «Зенита» уже есть кандидаты для приобретения
19 декабря
ЦСКА не ведет переговоры с «Пари НН» о переходе Боселли
17 декабря
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:20
Если Дивеев уйдет, а походу так и будет, то Джамал однозначно останется в ЦСКА
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:52
А чего не европейских топ-клубов?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 