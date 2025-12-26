Агент Абдулкадырова сообщил об интересе к игроку со стороны ряда клубов

1766778080

вчера, 22:41

К защитнику московского ЦСКА есть интерес со стороны российских и зарубежных клубов. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Таймаз Хархаров.

«На сегодняшний день мы обсуждаем продление контракта. А Джамал настроен хорошо поработать на сборах и завоевать место в составе. Но это футбол, могут быть разные сценарии. К Джамалу есть интерес клубов РПЛ , а также некоторых зарубежных клубов», — сказал Хархаров.