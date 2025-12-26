Top.Mail.Ru
В РФС видят плюсы от работы иностранных тренеров в клубах

вчера, 18:08

Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в перенимании опыта иностранных тренеров отечественными специалистами. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Если говорить о подходах к работе тренеров, в том числе иностранных, то мы видим плюсы в привлечении к работе в клубах и академиях сильных иностранных специалистов. При этом мы заинтересованы в том, чтобы рядом с ними работали отечественные специалисты, перенимали их опыт, профессионально развивались», — сказал Дюков.

«Если в какой-то момент мы увидим, что такая модель не работает, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, а российские — нет, то тогда, конечно, нужно будет принимать решения по регулированию», — добавил глава РФС.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:08
Только на фоне Абаскалей можно увидеть величие Семака.......

Надо...надо продолжать звать футбольных интуристов...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:10
У иностранцев есть чему поучиться, правда не у всех... Лично я надеюсь, что в России достаточно своих тренеров...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:22
Эх, вот иногда руки сами к клавиатуре тянуться. Их бы скотчем прилепить или в этот момент гвоздями к столу что ли успеть прибивать для надежности. Не успел. Не собирался больше писать до возобновления РПЛ ну да ладно. "мы видим плюсы в привлечении к работе в клубах и академиях сильных иностранных специалистов." Что-то пропустил видимо, когда условно Гвардиола с Клопом со своими штабами рулили, завис у холодильника в то время видать. Какие сильные специалисты? "Если в какой-то момент мы увидим, что такая модель не работает ..." Какая модель. Откинемся до известных событий. Почему наши "гении тренерского цеха", шаманы эфиров Матч ТВ по совместительству или в случае потери основной работы" ни в один сустав не стреляли даже клубу середняку или борцу за выживание из этой "великой топ-5" Первое что на ум пришло. Эмери после "Спартака" как бы много чего доказал. Наши же "специалисты" наверное были в тренерском штабе? Забывали конспектировать?Лимит. Почему до известных событий наши звезды РПЛ пусть условно последние лет 10 никому..и далее писал выше Не может кому и нужны были из низов "топ-5" Но перефразируя " мое имя широко известно, я актер больших и малых театров и за ваши копейки творить не собираюсь." Но лозунги и тезисы святы. "Долой легионеров, долой тренеров- варягов и.т. д." Так вот лично меня не лозунги интересуют, а почему же так, нигде были не нужны наши "гении тренерского цеха" и "кудесники мяча" ( имелись отдельные случаи, но отдельные случаи это не уровень и не стабильность." Может на это стоило обратить внимание перед принятием рЭволюционных решений. На данный момент все это выглядит примерно так. С одной стороны (условно) "приказ(ы) с лета на столе пылятся", с другой "как бы сделать, чтобы волки были сыты и овцы целы." Как всегда со своей колокольни. Ну и всех с наступающим НГ. Всем всех благ и главное крепкого здоровья.
Capral
Capral
вчера в 22:06
Вот просто любопытно, а какие плюсы можно было увидеть в работе шварца и лички? Бессистемный футбол обоих, футбол без грамотных оборонительных построений и без элементарного, даже самого примитивного игрового баланса, и тем более игровой дисциплины... Бегущий без оглядки в атаку пацанский футбол, не подкрепленный академическими знаниями. Тоже самое можно сказать и про некоторых тренеров Спартака последнего времени.

Самых добрых слов заслуживает тренер ростовчан Альба. Действительно, очень толковый тренер, тонко читающий соперника и умеющий формировать грамотный баланс. А его игра против хваленого Талалаева, вообще можно считать идеально-показательной. Но таких иностранцев в российском футболе больше нет. Ну конечно Ваноли в Спартаке, можно с полным основанием назвать грамотным наставником, но это в прошлом...

Удивительно, а ведь в СССР не было иностранцев, а какие были тренеры!!! Возвращаясь к иностранцам можно и нужно вспомнить конечно и Николича- грамотного, хотя, возможно и не самого интересного тренера. Пока не знаю как отработает Челестини. Начал очень дерзко, результативно, но потом несколько стушевался по ряду объективных причин... Но итог будет виден весной. Даже не знаю, кого еще можно вспомнить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:46
Гастарбайтеры редко хорошие приезжают в качестве тренеров
Сп62
Сп62
вчера в 21:28
Как правило 80% тренерского штаба у иностранного тренера тоже иностранцы. Дюков должен об этом знать.
Groboyd
Groboyd
вчера в 20:19
Ну, если бы не Альба, то Карпина и в сборную бы не позвали, и в Динамо не пригласили.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:04
Если наши тренеры начнут брать пример с интуристов Спартака, то нас ждёт поколение отечественных тренеров истеричек.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:58, ред.
Так про тренеров же речь, причём здесь мужик на фото? Можно было фотку тренера какого нибудь под такой заголовок, а так троллинг конечно 80 лвл, хотя Станкович безусловно плюсанул на счета КДК нормально так.
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:20
"Сapral Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня 3 / 136сегодня в 16:35
Как говорится- лучшее враг хорошего. Ну а если по существу, то в принципе не худшие результаты, дебютная победа над Зенитом, ну и дальнейшая, весьма впечатляющая серия Ахмата. Да, были и неудачи, причем стратегического значения, как на пример от Балтики и от Сочи дома, где Черчесов, откровенно проиграл середину поля, заранее не подготовившись к играм с очевидными соперниками, но ведь Черчесов никогда и не был большим стратегом... Зато, была волевая домашняя победа над Динамо, которая продлила нахождение чабана в Грозном. Ну и так, по мелочам. И конечно, надо понимать, от от спадов никто не застрахован и состав Ахмата не идеальный- не для громких побед. Поэтому, думаю всё очевидно, и требовать чего-то сверх естественного от первого отрезка работы Черчесова в Грозном было весьма самонадеянно. Посмотрим, как выступит весной, тогда и выводы сделаем... Вылет из кубка страны напрашивался сам по себе, поскольку главные задачи грозненцам надо решать в первенстве..."

Доброго вечера!

Почему пользователь, написавший этот пост, оскорбляет словом "чабан" уважаемого спартаковца?
Или это норма?
Гость
