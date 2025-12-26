В РФС видят плюсы от работы иностранных тренеров в клубах

1766761735

вчера, 18:08

Российский футбольный союз ( РФС ) заинтересован в перенимании опыта иностранных тренеров отечественными специалистами. Об этом журналистам рассказал президент РФС .

«Если говорить о подходах к работе тренеров, в том числе иностранных, то мы видим плюсы в привлечении к работе в клубах и академиях сильных иностранных специалистов. При этом мы заинтересованы в том, чтобы рядом с ними работали отечественные специалисты, перенимали их опыт, профессионально развивались», — сказал Дюков.