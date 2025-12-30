Ивлев считает, что у «Динамо» есть потенциал выиграть Кубок России

1767079820

30 декабря 2025, 10:30

Футболисты московского «Динамо» имеют хорошие шансы выиграть Фонбет — Кубок России в этом сезоне. Такое мнение в интервью высказал председатель совета директоров «Динамо» .

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). В 1/2 финала «пути РПЛ » Кубка России бело-голубые сыграют два матча с московским «Спартаком».

«Будем откровенны, первая часть сезона у команды не задалась. Выводы о том, что не получилось, можно сделать в том числе на основании обратной связи от болельщиков, от самих футболистов и от руководства клуба. Потеряно много очков. Будем объективны, рассчитывать на призовые места с учетом конкуренции вряд ли получится. Но однозначно есть возможность побороться за кубок. Да, нас в решающих стадиях ждут противостояния с топовыми, сильными командами», — сказал Ивлев.

«Но у „Динамо“ есть потенциал, чтобы пройти эти игры и побиться за трофей. Что касается чемпионата, то нужно подняться в турнирной таблице как можно выше, насколько это возможно. А главное, во второй части чемпионата с учетом назначения нового тренера нам нужно правильно выстроить свой футбол, порадовать болельщиков красивой, содержательной и результативной игрой», — добавил он.