Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Ивлев считает, что у «Динамо» есть потенциал выиграть Кубок России

30 декабря 2025, 10:30

Футболисты московского «Динамо» имеют хорошие шансы выиграть Фонбет — Кубок России в этом сезоне. Такое мнение в интервью высказал председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России бело-голубые сыграют два матча с московским «Спартаком».

«Будем откровенны, первая часть сезона у команды не задалась. Выводы о том, что не получилось, можно сделать в том числе на основании обратной связи от болельщиков, от самих футболистов и от руководства клуба. Потеряно много очков. Будем объективны, рассчитывать на призовые места с учетом конкуренции вряд ли получится. Но однозначно есть возможность побороться за кубок. Да, нас в решающих стадиях ждут противостояния с топовыми, сильными командами», — сказал Ивлев.

«Но у „Динамо“ есть потенциал, чтобы пройти эти игры и побиться за трофей. Что касается чемпионата, то нужно подняться в турнирной таблице как можно выше, насколько это возможно. А главное, во второй части чемпионата с учетом назначения нового тренера нам нужно правильно выстроить свой футбол, порадовать болельщиков красивой, содержательной и результативной игрой», — добавил он.

Подписывайся в ВК
Все новости
Булыкин назвал позицию, которую нужно укрепить «Спартаку»
28 декабря 2025
Ливанов по характеру сравнил тренера Газзаева с актером Ульяновым
26 декабря 2025
В РФС видят плюсы от работы иностранных тренеров в клубах
26 декабря 2025
Зобнин заявил, что не рассматривал вариант с уходом из «Спартака»
26 декабря 2025
Журова считает, что в ПСЖ нет проблем с Сафоновым и Забарным
26 декабря 2025
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
25 декабря 2025
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
30 декабря 2025 в 11:15
Потенциал есть... но... Динамовской игры нет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 