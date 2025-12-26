Ливанов по характеру сравнил тренера Газзаева с актером Ульяновым

1766777910

вчера, 22:38

Заслуженного тренера РФ , бывшего главного тренера ЦСКА , «Динамо», «Алании» и сборной России из актеров можно сравнить с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым. Такое мнение в интервью высказал заслуженный артист РФ Игорь Ливанов.

«Людей такого уровня сравнивать некорректно. С Михаилом Ульяновым [можно сравнить], наверное. Это и мудрость, и сила, и воля, и чувство юмора при этом. В нем все это есть, как и адекватность. Это очень важный момент, когда в человеке есть адекватность, восприятие себя, когда ты себя не превозносишь, а относишься к себе со скепсисом», — сказал Ливанов.