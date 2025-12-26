Top.Mail.Ru
Ливанов по характеру сравнил тренера Газзаева с актером Ульяновым

вчера, 22:38

Заслуженного тренера РФ, бывшего главного тренера ЦСКА, «Динамо», «Алании» и сборной России Валерия Газзаева из актеров можно сравнить с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым. Такое мнение в интервью высказал заслуженный артист РФ Игорь Ливанов.

«Людей такого уровня сравнивать некорректно. С Михаилом Ульяновым [можно сравнить], наверное. Это и мудрость, и сила, и воля, и чувство юмора при этом. В нем все это есть, как и адекватность. Это очень важный момент, когда в человеке есть адекватность, восприятие себя, когда ты себя не превозносишь, а относишься к себе со скепсисом», — сказал Ливанов.

Под руководством Газзаева ЦСКА в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Как главный тренер приводил «Аланию» (1995) и ЦСКА (2003, 2005, 2006) к победе в чемпионате России.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:26
Сразу представил себе Газзаева в главной роли фильма "Председатель".
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:26
"Людей такого уровня сравнивать некорректно" - ну начал же адекватно...)))
Capral
Capral
вчера в 22:55, ред.
Ну и сравнение. Недаром от него жена сбежала к Безрукову...
Гость
