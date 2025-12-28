Булыкин назвал позицию, которую нужно укрепить «Спартаку»

Бывший футболист сборной России высказал мнение о том, как мог бы усилиться «Спартак» в зимнее окно.

Какой футболист нужен «Спартаку» в зимнее трансферное окно? В первую очередь – ещё один забивной нападающий. Они и так в хорошей комплектации и могут бороться за чемпионство, но в силу атмосферы в команде у них был разлад.

Сейчас нужен хороший тренер, который их объединит одной целью и задачей. Я бы на месте «Спартака» нашёл зимой ещё одного забивного нападающего и бился за чемпионство.