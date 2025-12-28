Top.Mail.Ru
Булыкин назвал позицию, которую нужно укрепить «Спартаку»

28 декабря 2025, 10:51

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, как мог бы усилиться «Спартак» в зимнее окно.

Какой футболист нужен «Спартаку» в зимнее трансферное окно? В первую очередь – ещё один забивной нападающий. Они и так в хорошей комплектации и могут бороться за чемпионство, но в силу атмосферы в команде у них был разлад.

Сейчас нужен хороший тренер, который их объединит одной целью и задачей. Я бы на месте «Спартака» нашёл зимой ещё одного забивного нападающего и бился за чемпионство.

n47mg8hkxzc5
n47mg8hkxzc5
29 декабря 2025 в 13:14
Мозги руководству нужно укреплять...
ABir
ABir
28 декабря 2025 в 18:04
По Булыкину, нужен нападающий и тренер.
112910415
112910415
28 декабря 2025 в 16:21
то есть всредней линии всё норм , а нападающих мало ?
не надо слушать этого Диму ! не умён ...
Байкал-38
Байкал-38
28 декабря 2025 в 15:14
Вспомнился анегдот про АвтоВАЗ, проклятое место.

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из *опы, руки из *опы"

Вот так и Спартак, как будто кто то проклял в 21 веке.
Наверное с тех пор как Романцев "пропил" его.
А может проклятие настигла Спартак в 21 веке после того как не отпустили команду на похороны Николая Старостина, не посчитали нужным.
e6us3dw466xn
e6us3dw466xn
28 декабря 2025 в 14:58
Ждём новостей про нового тренера, оттуда уже можно укреплять позиции
Alex_67
Alex_67
28 декабря 2025 в 14:23
А когда будет готова следующая серия "Булыкина"?. Привыкаем к сериалам...
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 13:32
Обычно эти "напоминания о себе" идут в ногу с открывшейся вакансией...)
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 13:29
Именно так, Дружище, я и понял, и уже давно.)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 13:27
Приветствую, Володя!!!
Володя, деньги любят все и во все времена.))) Но если раньше, помимо денег любили еще и клуб за который играли, то сейчас, и уже давно, деньги главенствуют, потому что, понятия Честь клуба- давно себя изжило... Время другое. Но как сказал однажды президент Шахтера Р.Л.Ахметов: "Деньги в футболе, возможно не самое главное, но без них еще хуже..."
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
28 декабря 2025 в 13:25
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    28 декабря 2025 в 13:23
    Приветствую Виктор! Ты прав конечно , но там (КБ) любят приглашать тех кто любит деньги а не работу!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Rupertt (раскрыть)
    28 декабря 2025 в 13:23, ред.
    Игроки у нас борются за место у банкомата. Им всё понятно что делать надо 5го и 20го. Это даже объяснять не надо, это у них у самих в прошивке уже отложилось, но Лукойл всё равно упорно берёт тренеров которые лучше всего знают тоже самое и объяснить могут только это. Поэтому физика у команды хорошая, им на поле банкомат поставили и они соревнуются кто первый добежит.
    Capral
    Capral
    28 декабря 2025 в 13:19, ред.
    Ruperrt!

    А что в раздевалке не так и кого держать? Обычный набор стандартных фраз- применимых на все случае жизни. Не раздевалку надо держать, а создать одну общую игровую идею. Когда Бесков возглавил Спартак, он сразу сказал- "в команде будут только те, кто проникнется единой тренерской идеей, и будет неукоснительно ей следовать, в противном случае- неудача неизбежна"!
    Rupertt
    Rupertt
    28 декабря 2025 в 12:55
    Нужен тренер, который реально сможет «держать раздевалку», поставить понятные требования и убрать этот вечный хаос. Чтобы игроки понимали, за что борются и что от них хотят. Тогда и нынешний состав может заиграть на другом уровне. Потенциал у команды есть — это видно.
    cska1948
    cska1948
    28 декабря 2025 в 12:32
    Для начала Спартаку нужен владелец, который любит футбол! Без этого деньги на ветер!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    28 декабря 2025 в 12:26
    короче, совет Булыкина - варежки снимите и начинайте работать))
    Alex_67
    Alex_67 ответ Bad Listener (раскрыть)
    28 декабря 2025 в 12:22
    Нужно вернуть Спартаку статус народной команды.
    CCCP1922
    CCCP1922
    28 декабря 2025 в 12:17
    Булыкин просто решил немного напомнить о себе. Никакого дела до Спартака ему нее.
    Capral
    Capral
    28 декабря 2025 в 11:43
    Слова Булыкина всерьёз не воспринимаю, потому что помню его еще игроком- весьма заурядным, а главное, в определенной степени прямолинейным. Не очень понимаю, кого, в атаке не хватает Спартаку. По большому счету, атакующая линия команды одна из самых техничных и креативных в РПЛ. Но надо учитывать еще и то обстоятельство, что в современном футболе и средняя линия учавствует в атаке, а она у Спартака достаточно фантазийная...

    Сейчас по составу и креативщикам Спартак очень напоминает команду-80х, с теми же бегущими в атаку защитниками и такой же блистательной атакой. Хотя сейчас, в линии нападения, у Спартака сильнее исполнители, чем были у КБ 40 лет назад. Конечно, Барко, далеко не Гаврилов, а Угальде- точно не Черенков, но если в целом, нынешний Спартак не на много слабее Спартака Бескова, в атаке, точно.

    Тренер? Конечно Спартаку нужен настоящий толковый наставник, могущий объединить все линии команды в одно целое, создать команду единомышленников, способных решать и воплощать в жизнь тренерские идеи. Из российских тренеров, кроме Федотова никого не вижу, но он не спартаковский стиль, не футбол КБ. А из Европы, из очень сильных тренеров, вряд ли, кто-то приедет. Да и на вскидку, не видно таких, кто бы согласился возглавить Спартак...

    В любом случае- Удачи, Величайшему советскому Клубу!!!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    28 декабря 2025 в 11:27
    Думаю, нужно укрепить как минимум несколько позиций.
    lotsman
    lotsman
    28 декабря 2025 в 11:19, ред.
    Забивной нападающий никому не помешает. А по поводу атмосферы в команде, то Спартаку нужен СПАРТАКОВСКИЙ наставник. Тот наставник, который знает что такое спартаковский дух и что такое Спартак для его болельщиков.)
    sv_1969
    sv_1969
    28 декабря 2025 в 11:17
    При хорошем тренер они и этими напами отлично справятся.
    shlomo
    shlomo
    28 декабря 2025 в 11:05
    Думаю что все это и так знают в руководстве Спартака... зачем воздух сотрясать...
    Bad Listener
    Bad Listener
    28 декабря 2025 в 11:02, ред.
    Новый титульный спонсор и руководство кровь из носа нужны Спартаку, остальные всё изменения уже понятно что косметические. За фасадами что вечно строит Лукойл гниёт великая команда. Тот факт что даже работяга Угальде в матче с Динамо передвигался сидя на мальдивском чемодане говорит о том что атмосфера внутри кого хочешь сломает сколько нападающих не покупай. Уже доканало если честно читать мнения людей которые знают как Спартаку лучше на грабли наступать в очередной раз.
    Варвар7
    Варвар7
    28 декабря 2025 в 10:58
    В самом клубе таких "умников" хоть отбавляй , а тут ещё и Димон...)))
    hckerzmeq449
    hckerzmeq449
    28 декабря 2025 в 10:57
    Атмосфера в команде желает быть лучше
