Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Милан» с крупным счётом победил «Верону» в игре чемпионата Италии

28 декабря 2025, 16:35
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Верона». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Пулишич (45+1'), Нкунку (48' — пенальти, 53').

По итогам встречи «Милан» имеет 35 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Милан» сыграет 2 января 2026, соперником будет «Кальяри». «Верона» проведет следующий матч 4 января 2026, (соперник — «Торино»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ювентус» в гостях переиграл «Пизу»
28 декабря 2025
«Астон Вилла» обыграла «Челси» и одержала 11-ю победу подряд
27 декабря 2025
«Арсенал» одержал победу над «Брайтоном»
27 декабря 2025
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»
27 декабря 2025
«Манчестер Сити» на выезде одолел «Ноттингем Форест»
27 декабря 2025
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
27 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
29 декабря 2025 в 12:27
Всех Россонери с позитивным окончанием года и с наступающим Новым годом!🖤❤️
IKER-RAUL
IKER-RAUL
29 декабря 2025 в 11:38
с победой россонери, так держать!
Alex_67
Alex_67
29 декабря 2025 в 00:28
У Интера игровое преимущество. Не отпускает он Милан в отрыв..
CCCP1922
CCCP1922
29 декабря 2025 в 00:24
Милану стоит насторожиться — Интер забил Аталанте... До этого момента команды обменялись голами, которые судья не засчитал.
fmp8sb6qruk3
fmp8sb6qruk3
28 декабря 2025 в 23:39
Милану трудно будет удержать первую строчку, скамейка короткая
Alex_67
Alex_67
28 декабря 2025 в 22:28
Милана теперь интересует итог матча Аталанта - Интер. Думаю интрига останется.
CCCP1922
CCCP1922
28 декабря 2025 в 22:23
Тем временем Болонья не выиграла дома у Сассуоло... Один из конкурентов за попадание в топ-4 , пока не готов к такому результату.. Шансов становится меньше. А вот шансы Милана выросли, том числе на Скудетто.
112910415
112910415
28 декабря 2025 в 20:57
Верона им точно по силам !
lazzioll
lazzioll
28 декабря 2025 в 19:54
удивляет три от Милана а не сам результат. Аллегри обычно один практикует и дальше катаем вату.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 19:39
Думаю им трудно спастись будет
xk6593nw2kex
xk6593nw2kex
28 декабря 2025 в 19:31
Милан без сюрпризов, сыграл дома уверенно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
28 декабря 2025 в 19:09
Нкунку ожил в Милане.
Alex_67
Alex_67
28 декабря 2025 в 18:25
Рад за Милан... Но тот, из 80-х, мне больше нравился...
CCCP1922
CCCP1922
28 декабря 2025 в 18:20
Тяжело будет Вероне сохранить прописку...
shlomo
shlomo
28 декабря 2025 в 17:56
Заслуженную в итоге победу одержали миланцы, тем самым временно забираются на 1-е место в табели о рангах. Сегодня состоится встреча между Аталантой и Интером, за которой наверняка будет следить вся команда Милана. Верона хорошо выглядела до перерыва, но одна ошибка повлияла на настрой и дальнейший ход игры. ...
Groboyd
Groboyd
28 декабря 2025 в 17:44, ред.
Вообще-то это болельщики Вероны говорили о Кьево, тоже веронском клубе. Скорее ослы научаться летать, чем Кьево выйдет в Серию А. При этом прозвище у Кьево - летающие ослы.
sv_1969
sv_1969
28 декабря 2025 в 17:28
Болел Милана с Победой! Третий гол лишний))) ТС сорвался!
Варвар7
Варвар7
28 декабря 2025 в 17:25
Милан вышел на 1 место , Вероне следует серьёзно задуматся о своей незавидной участи в этом сезоне...
Rupertt
Rupertt
28 декабря 2025 в 17:18
Милан выглядел солидно: спокойно контролировали игру, не суетились, не давали «Вероне» ни пространства, ни шансов. Такие матчи как раз и нужны, чтобы набирать очки без нервов, особенно когда турнирная таблица плотная.
Capral
Capral
28 декабря 2025 в 17:17
В середине нулевых, кто-то из футболистов Милана сказал следущее: "Скорее ослы начнут летать, чем Верона расправит крылья"! Похоже, предсказание имеет силу...
Groboyd
Groboyd
28 декабря 2025 в 17:16
Важный гол в раздевалку в первом тайме и в начале второго добили соперника.
Рад за Ктулху. Надеюсь эти голы дадут ему уверенности и он продолжит забивать.
Шуня771
Шуня771
28 декабря 2025 в 17:11
Вопреки предсказаниям оракулов Милан по взрослому разобрался с оппонентами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 