«Милан» с крупным счётом победил «Верону» в игре чемпионата Италии

«Арсенал» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888 Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ

«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888 Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А

«Аталанта» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888 Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А

«Брага» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888 Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч чемпионата