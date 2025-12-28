«Милан» с крупным счётом победил «Верону» в игре чемпионата Италии

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Верона». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Пулишич (45+1'), Нкунку (48' — пенальти, 53').
По итогам встречи «Милан» имеет 35 очков, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Милан» сыграет 2 января 2026, соперником будет «Кальяри». «Верона» проведет следующий матч 4 января 2026, (соперник — «Торино»).
Рад за Ктулху. Надеюсь эти голы дадут ему уверенности и он продолжит забивать.
Рад за Ктулху. Надеюсь эти голы дадут ему уверенности и он продолжит забивать.