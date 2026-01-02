Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Петреску проходит химиотерапию

1767334159

02 января 2026, 09:09

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» и краснодарской «Кубани» румын проходит курс химиотерапии. Об этом рассказал президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску, комментарий которого приводит портал Prosport.ro.

«Я не знаю точного диагноза, но понимаю, что это очень серьезно. Он проходит химиотерапию», — сказал Йоргулеску.

Петреску 58 лет, он возглавлял «Кубань» с 2010 по 2012 год и в 2016 году. С 2012 по 2014 год он руководил «Динамо». Также он был главным тренером румынских «Рапида», «Унири», ЧФР, «Аль-Насра» из ОАЭ , турецкого «Кайсериспора». Петреску четырежды приводил ЧФР к победе в чемпионате Румынии, один раз он выигрывал турнир с «Унирей».