Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Петреску проходит химиотерапию

02 января 2026, 09:09

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» и краснодарской «Кубани» румын Дан Петреску проходит курс химиотерапии. Об этом рассказал президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску, комментарий которого приводит портал Prosport.ro.

«Я не знаю точного диагноза, но понимаю, что это очень серьезно. Он проходит химиотерапию», — сказал Йоргулеску.

Петреску 58 лет, он возглавлял «Кубань» с 2010 по 2012 год и в 2016 году. С 2012 по 2014 год он руководил «Динамо». Также он был главным тренером румынских «Рапида», «Унири», ЧФР, «Аль-Насра» из ОАЭ, турецкого «Кайсериспора». Петреску четырежды приводил ЧФР к победе в чемпионате Румынии, один раз он выигрывал турнир с «Унирей».

В период игровой карьеры Петреску выступал за румынский клуб «Стяуа», итальянские «Фоджу» и «Дженоа», английские «Шеффилд Уэнсдей», «Челси» и «Саутгемптон». Выступая за «Челси», Петреску стал обладателем Кубка Англии и Кубка Английской лиги, победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА.

112910415
112910415
02 января в 14:19
пусть обязательно справится !
Шуня771
Шуня771
02 января в 12:45
Здоровья Дану!

Поставил игру Кубани....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
02 января в 10:55
Желаю Дану как можно легче пройти этот период жизни и тяжёлый процесс.
shlomo2
shlomo2
02 января в 10:39
Самые светлые времена в Кубани связаны с ним......Выздоравливайте, Дан! Нужно сделать самую важную победу в жизни!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 января в 10:24
Здоровья бывшему тренеру. Очень опасная болезнь...
