Вратарь сборной Судана потерял сознание в матче Кубка африканских наций

29 декабря 2025, 09:14
Экваториальная ГвинеяЛоготип футбольный клуб Экваториальная Гвинея0 : 1Логотип футбольный клуб СуданСуданМатч завершен

Голкипер сборной Судана по футболу Можед Абузаид потерял сознание во время матча группового этапа Кубка африканских наций против команды Экваториальной Гвинеи.

На 30-й минуте встречи Абузаид вышел к границе своей штрафной площади и рухнул на газон. Арбитр остановил игру на 10 минут, чтобы медики оказали помощь голкиперу. Абузаид быстро пришел в сознание и продолжил матч. По информации портала Besoccer, медики сделали быстрый тест на уровень глюкозы в крови.

Команда Судана победила сборную Экваториальной Гвинеи со счетом 1:0. После двух матчей суданская команда занимает третье место в группе E, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Команда Экваториальной Гвинеи идет на последней, четвертой строчке в группе, потерпев поражения в двух матчах.

Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 12:56
Много причин допустимо и обследоваться, основательно, необходимо...
f7nmxp66m3g6
f7nmxp66m3g6
29 декабря 2025 в 12:27
Куда медики смотрят когда таких выпускают
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 11:09
Ну если вся диагностика состоит из одного экспресс-теста, то они рискуют "потерять" голкипера до конца турнира, ну а вратарю желаю ,что бы всё обошлось, ну и здоровья конечно.
CCCP1922
CCCP1922
29 декабря 2025 в 10:17
У него что, сахарный диабет?
Гость
