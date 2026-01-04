Романцев признался, что не верил в чемпионство «Краснодара» в прошлом году

1767546420

вчера, 20:07

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России не верил в чемпионство «Краснодара» по ходу прошлого сезона. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России.

«Признаюсь, в прошлом чемпионате в его [„Краснодара“] победу я не верил, — сказал Романцев. — Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой „Спартак“, то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось».