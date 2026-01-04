Top.Mail.Ru
Романцев признался, что не верил в чемпионство «Краснодара» в прошлом году

вчера, 20:07

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев не верил в чемпионство «Краснодара» по ходу прошлого сезона. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России.

«Признаюсь, в прошлом чемпионате в его [„Краснодара“] победу я не верил, — сказал Романцев. — Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой „Спартак“, то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось».

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:07
Олег Иваныч : - "Верю-верю каждому зверю, а тебе "Быку" покажу"...)))
ABir
ABir
вчера в 22:05
В первую победу по ходу прошлого сезона действительно верилось с трудом, но в победу Спартака верилось еще меньше.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:36
Лучше бы признался, как сделал Народную команду частной собственностью... Или рассказал, куда уходили деньги от продажи игроков за рубеж? Давно болею за Спартак, признаю спортивные заслуги Романцева, как специалиста, но как человека воспринимаю его с трудом. Олег Иванович не совсем тот, за кого себя выдаёт. И об этом многие знают, но молчат, пока, к сожалению. А Романцев боится... И пусть боится, до конца своих дней...
6zkwfh6twuey
6zkwfh6twuey
вчера в 21:07
Думаю мало кто верил в чемпионство Краснодара, до последнего тура были сомнения
sqkhq4uxbt4e
sqkhq4uxbt4e
вчера в 20:51
Одно плохо, почти все нерусские в Краснодаре... А наших два-три и обчелся...
Муравьед
Муравьед
вчера в 20:36
Зато многие верили что Краснодар оставит на юбилей сбг без чемпионства.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:35, ред.
Чего уж там, даже не все болельщики Краснодара до самого последнего тура верили в победу своей команды.
