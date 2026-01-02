Тарпищев считает, что «Спартак» заслуживал большего в 2025 году

1767355548

02 января 2026, 15:05

Московский футбольный клуб «Спартак» заслуживал большего в 2025 году, однако ему помешали тренерские ошибки. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» .

«Я считаю, что „Спартак“ заслуживал гораздо большего в 2025 году. Однако было много тренерских ошибок, которые привели к тому, что имеем. Часто „Спартак“ проигрывал первый тайм, и тренеры не всегда находили решение, как исправить положение», — сказал Тарпищев.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.