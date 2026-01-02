Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тарпищев считает, что «Спартак» заслуживал большего в 2025 году

02 января 2026, 15:05

Московский футбольный клуб «Спартак» заслуживал большего в 2025 году, однако ему помешали тренерские ошибки. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.

«Я считаю, что „Спартак“ заслуживал гораздо большего в 2025 году. Однако было много тренерских ошибок, которые привели к тому, что имеем. Часто „Спартак“ проигрывал первый тайм, и тренеры не всегда находили решение, как исправить положение», — сказал Тарпищев.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черевченко оценил вклад Мухамадиева в развитие футбола России
02 января
Гаджиев оценил значение ордена Дружбы
30 декабря 2025
Газзаев отметил вклад Галицкого в развитие российского футбола
30 декабря 2025
Ивлев считает, что у «Динамо» есть потенциал выиграть Кубок России
30 декабря 2025
Булыкин назвал позицию, которую нужно укрепить «Спартаку»
28 декабря 2025
Ливанов по характеру сравнил тренера Газзаева с актером Ульяновым
26 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:09
    Capral
    Capral ответ ABir (раскрыть)
    02 января в 23:31, ред.
    Во время работы К.И.Бескова в Спартаке, даже в период его относительных неудач, не припомню, чтобы структура пыталась вернуть его в иное русло, хотя в то время, структура Клуба была значительно Авторитенее сегодняшней- в Лице братьев Старостиных... Недовольство работой Бескова было в 1-й лиге, когда после 1-го круга Спартак занимал 5место, но никто Бескову не указывал, как ему работать. И зачем приглашать тренера, чтобы в ответственный момент указывать ему на его недоработки? Ну в этом случае, проще хорошо подумать, прежде, чем нанимать работника на ответственную должность. Так- как минимум дешевле...
    Abschnit
    Abschnit ответ drug01 (раскрыть)
    02 января в 23:20
    Насчет народной большой спор, а спартак больше в середине таблицы, чем в центре внимания.
    mace7q4n3abe
    mace7q4n3abe
    02 января в 23:16
    Спартак не в зоне вылете и это очень хорошо.
    ABir
    ABir
    02 января в 22:58
    Сегодня футбольный клуб - это не только главный тренер, а сотни специалистов профессионалов. Даже если тренер пошел не в ту сторону, структура должна вернуть его в нужное русло. В Спартаке же этого не произошло, значит вина в этом не только главного тренера.
    Муравьед
    Муравьед
    02 января в 22:21
    На что наиграли то и заслужили. Спасибо Станковичу за 6 место.
    Capral
    Capral
    02 января в 22:00, ред.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
      02 января в 21:48
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        02 января в 21:47
        Какой же бред... особенно в звезчках.
        Если не смотрели игры Спартака и ненавидете его, то зачем простыни писать? идите мимо
        sv_1969
        sv_1969
        02 января в 20:52
        Ни о чем ! Какое место получил значит это заслужил
        dfez5q8qxh46
        dfez5q8qxh46
        02 января в 20:49
        Каждый сезон о заслуживает, потому что Спартак, а по факту надо доказывать свое место игрой
        zvd234dy6h2w
        zvd234dy6h2w
        02 января в 20:12
        И причем тут теннис? Спартак не в футбол, а в теннис играет...
        x4udz77pspgt
        x4udz77pspgt
        02 января в 20:11
        Это не тренерские ошибки, это ошибки руководства, раз из раза заключающие контракты с иностранными тренерами с большими компенсациями при увольнении.... Просто стыдно смотреть на это... И дальше это будет продолжаться... Настоящие болельщики Спартака уже нос воротят от этого... Вперёд, Краснодар!
        CCCP1922
        CCCP1922
        02 января в 19:02
        А слабо Тарпищеву выступить против Лукойла?
        Bad Listener
        Bad Listener
        02 января в 18:51, ред.
        В смысле заслуживал большего? То есть тренерские ошибки не в счёт? А ошибки руководства? Может тогда и пропущенные голы не в счёт? И сейвы вратаря противника? Я понял - Спартак вообще лучший клуб в мире по тому чего он "заслуживал". Вот в этом и проблема Спартака что там все живут в мире фантазий о том что они "заслуживают". Заслуживать надо делом, а не названием. Так что всё заслуженное Спартак получил сполна, тем и прекрасна реальность что имеет причинно-следственные связи, а не просто из неоткуда даёт всем кто по фантазии отдельных каких то личностей чего то там "заслуживал".
        Vilar
        Vilar
        02 января в 18:45
        Тренер теннисистов говорит об ошибках футбольного тренера, интересно.
        Ну, и указал бы в своём "бла-бла", на пару ошибок футбольного коллеги. Если бы, хоть иногда, читал бы soccer, мог бы почерпнуть, минимальные знания о игре и состоянии Спартака, и не позорился бы фразами б.Мани, у подъезда.
        Всё продолжается: в России все разбираются в политике, экономике и футболе.
        Capral
        Capral
        02 января в 18:23
        Спартак безусловно заслуживал большего. Имея такую потрясающую линию атаки, включая полузащиту, команда должна была выдать результаты несоизмеримо выше тех, что показала. А Тарпищев нашел детскую отмазку, в виде неудачных первых таймов. Я всегда говорил- у Спартака нет организации игры, и пока это будет существовать, до тех пор не будет высоких результатов. А кроме всего, у Станковича игроки не развивались, не росли, он- неудачный экспериментатор, не умел перестраиваться по ходу игры, что особенно было заметно в его первой игре в Оренбурге... До прихода Станковича в Спартак, пара ЦЗ Чернов-Бабич была одной из лучших и самых надежных в стране. Но Чернова, он сплавил, а Бабич, откровенно деквалифицировался. Тарпищев охарактеризовал работу Станковича поверхностно, в общих чертах, а если копнуть глубже, то серьезных ошибок было гораздо больше.
        lotsman
        lotsman
        02 января в 18:22, ред.
        Большего добиваются игрой, а не получают по заслугам. Спартак может добиться большего. Им только наставника хорошего, спатаковца нужно найти.
        drug01
        drug01
        02 января в 18:17
        Спартак народная команда всегда в центре внимания поэтому её успехи и неудачи всегда навиду!!!
        stanichnik
        stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
        02 января в 18:06, ред.
        Доброго Здоровья, Варвар!
        Слова Тарпишева в большей степени относятся к выступлению фк Динамо, чем в отношении Спартака.
        Варвар7
        Варвар7
        02 января в 16:46
        Считать можно всё , что угодно - но факт на лицо!
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         