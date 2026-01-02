Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Булыкин назвал самые запоминающиеся события в футболе в 2025 году

02 января 2026, 21:00

Поражение французского ПСЖ в финале клубного чемпионата по футболу и хорошая игра полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова являются одними из самых запоминающихся событий 2025 года. Такое мнение высказал двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

«В международном футболе удивило поражение ПСЖ в кубке мира. Они все выигрывали, а здесь неожиданно проиграли „Челси“ (со счетом 0:3 — прим. источника). И это запомнилось. Со знаком плюс в Европе отмечу, наверное, что у ПСЖ было много побед и Матвей Сафонов отстоял и четыре пенальти взял [в серии в финале Межконтинентального кубка с „Фламенго“]. Это запомнилось многим россиянам», — сказал Булыкин.

«В российском чемпионате со знаком минус — плохая игра „Динамо“. Со знаком плюс — „Локомотив“ и Алексей Батраков. „Локомотив“ — потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков — у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует», — добавил собеседник агентства.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тарпищев считает, что «Спартак» заслуживал большего в 2025 году
02 января
Черевченко оценил вклад Мухамадиева в развитие футбола России
02 января
Гаджиев оценил значение ордена Дружбы
30 декабря 2025
Газзаев отметил вклад Галицкого в развитие российского футбола
30 декабря 2025
Ивлев считает, что у «Динамо» есть потенциал выиграть Кубок России
30 декабря 2025
Булыкин назвал позицию, которую нужно укрепить «Спартаку»
28 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 12:41
Самое запоминающее - это игра сборной Россия с Чили.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:24
Не знаю, я никогда наверное не забуду два матча Интера с Барселоной в полуфинале ЛЧ, вот это было настоящее безумие, а в начале второй игры я испытал предвкушение и ожидание как в детстве когда футбол ещё казался волшебством и что самое главное не обломался по ходу игры.
ktf6gy4jm9hx
ktf6gy4jm9hx
вчера в 01:48
Самый запоминающийся это первое чемпионство Краснодара
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 01:02
Похоже уже вырос до невиданных высот)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:14
Нутром , чувствую "растёт" новый великий аналитик , да что там аналитик - летописец футбола...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 января в 23:25
победа ПСЖ в ЛЧ, ну и требл.
победа Барсы и Флика в Лалиге.
победа Наполи и Антонио Конте в Серии А.
чемпионский титул Краснодара в РПЛ.
сенсация - Балтика Талалаева.
первый трофей Кейна.
победа Тоттенхэма в ЛЕ.
CCCP1922
CCCP1922
02 января в 23:05
Интересно, Булыкин, в этот раз, надолго? Или очередной сериал? Кстати, не смотря на победу Челси в финале Клубного чемпионата мира, Фонсека ушёл с поста главного тренера Синих.. Тем временем, ПСЖ выиграл Межконтинентальный Кубок и роль Сафонова нельзя переоценить...
sv_1969
sv_1969
02 января в 22:56
Не устану повторять что сколько людей столько и мнений! По мне так 4 пенки взятые Сафоновым в финале на первом месте!
112910415
112910415
02 января в 21:50
Могучая память у парня !
stanichnik
stanichnik
02 января в 21:32, ред.
Без участия наших команд в международных турнирах, пожалуй можно согласиться с мнением Булыкиным. А вот к российским футбольным событиям, безусловно можно отнести и победу Краснодара в РПЛ, сумевшего прервать многолетнюю гегемонию Газпромовского проекта, и это пожалуй, на мой взгляд, главное запоминающееся событие в нашем футболе в ушедшем году. А может у кого-то другое мнение.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
02 января в 21:24, ред.
Насчёт Локомотива, который добивается успехов с минимальным количеством легионеров. Мне такое нравится. Хотелось бы чтобы и в моём Зените преобладали россияне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 