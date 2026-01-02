Булыкин назвал самые запоминающиеся события в футболе в 2025 году

1767376811

02 января 2026, 21:00

Поражение французского ПСЖ в финале клубного чемпионата по футболу и хорошая игра полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова являются одними из самых запоминающихся событий 2025 года. Такое мнение высказал двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» .

«В международном футболе удивило поражение ПСЖ в кубке мира. Они все выигрывали, а здесь неожиданно проиграли „Челси“ (со счетом 0:3 — прим. источника). И это запомнилось. Со знаком плюс в Европе отмечу, наверное, что у ПСЖ было много побед и Матвей Сафонов отстоял и четыре пенальти взял [в серии в финале Межконтинентального кубка с „Фламенго“]. Это запомнилось многим россиянам», — сказал Булыкин.

«В российском чемпионате со знаком минус — плохая игра „Динамо“. Со знаком плюс — „Локомотив“ и Алексей Батраков. „Локомотив“ — потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков — у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует», — добавил собеседник агентства.