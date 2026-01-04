Top.Mail.Ru
Свищев заявил об отсутствии прогресса в вопросе возвращения пива на арены

вчера, 12:30

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионах находится без движения. Об этом сообщил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Законопроект по пиву в моей практике — самый долгий, который не получил одобрения и не был отменен, — сказал Свищев. — В подвешенном состоянии он находится. Причины, по которым он до сих пор не принимается, не понятны. Изначально причины были с коллегами из силового блока, которые говорили о необходимости использования системы распознавания лиц. Систему ввели, коллеги сняли свои противоречия. Остался блок коллег из здравоохранения, которые считали, что принятие законопроекта принесет с собой резкую алкоголизацию общества».

«Такая спорная, дискуссионная тема, — продолжил парламентарий. — Никто так и не смог объяснить, почему при продаже пива на стадионе произойдет резкая алкоголизация. Хотя, в том же театре ты можешь купить, что угодно — шампанское, вино, коньяк. Если мы говорим о культурных мероприятиях, например, о концертах, то там тоже можно купить все. Но болельщикам купить пиво во время футбольного матча нельзя. При этом мы прекрасно понимаем, что те люди, которые хотят выпить пива или напиться водки, они прекрасно проводят время в баре или сидя на диване с пивом, чипсами и воблой, что может привести к более трагическим последствиям».

Свищев отметил, что внебюджетные средства от продажи пива можно было бы направить на развитие футбола. «Продажа пива на стадионах может привлечь большое количество внебюджетных денег в размере нескольких миллиардов рублей, — отметил парламентарий. — Мы обсуждали с футбольной общественностью и с Минспортом, что данные финансы должны пойти на развитие детско-юношеского спорта, любительского спорта, поддержания инфраструктурной базы самих стадионов. Это целевые деньги, которые мы могли бы законодательно прописать. Это не такие большие средства в рамках всей спортивной отрасли, но это было бы неплохо для развития футбола. На сегодняшний день законопроект в подвешенном состоянии, мы не можем вынести его ко второму чтению, хотя мы готовы и поправки готовы. Хочется позиции — либо мы его принимаем, либо не принимаем, закрываем эту тему и говорим, что не доверяем нашим болельщикам».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».

lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:29
А что этот вопрос необходимо решать только на законодательном уровне? Неужто в парламенте сейчас нет других вопросов? В прошлом году принято более 500 законов…
mnqr4hf7t2p4
mnqr4hf7t2p4
вчера в 17:03
Сейчас это не самый важный вопрос
shur
shur
вчера в 16:53, ред.
...каждый год, начиная с 2005- ого,мы с приятелями обсуждаем проект о возврате пива на стадионы....!!!
lotsman
lotsman
вчера в 16:03
В нашем кругу, к примеру, и пиво, и спиртное не приветствуются. Ни до матча, ни во время матча. После матча, да. В уютной компании, обсуждая матч, кто что любит. Естественно в пределах нормы.
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:55
И печь растапливать не надо - угореть можно от доводов:

"....в том же театре ты можешь купить, что угодно — шампанское, вино, коньяк....,
...концерты..."

И вишенка на торте:

"Никто так и не смог объяснить, почему при продаже пива на стадионе произойдет резкая алкоголизация."

Мну наверное неверно понимает, что товарищ "алкоголизацию" не считает" бедой, а вот "резкая алкоголизация" эт о плохо...

И последнее...

"Свищев отметил, что внебюджетные средства от продажи пива можно было бы направить на развитие футбола. «Продажа пива на стадионах может привлечь большое количество внебюджетных денег в размере нескольких миллиардов рублей, — отметил парламентарий."

"Можно было бы..."

Хорошо, что большая часть общественности понимает суть вопроса и не допускает перемещение пивнушки на стадионы.

Мы уже видели пьяные английские и немецкие рожи, на подобных спортивных мероприятиях самого высокого уровня.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:52, ред.
Против разрешения реализации пива на стадионах выступает федеральный проект «Трезвая Россия». Казалось бы, что всё правильно, «Трезвая Россия» за трезвый образ, но это только на первый взгляд. Ведь дело в том, что это самая «Трезвая Россия» — антинаркотическое и антиалкогольное объединение, создано и возглавляется Султаном Хамзаевым, который в свою очередь является по версии СМИ, членом Совета директоров крупного винодельческого предприятия. И вот тут возможно у Хамзаева возникает законный вопрос, а почему только пиво? Верните тогда на стадионы и более крепкие напитки. :)) Я - "За". Во времена моей молодости, а я "Кузьмич, дядька 60+", посещая футбольные матчи всегда соображали из расчёта по сто семьдесят граммов на брата до матча и после и всё проходило чинно и благородно. Даже в последние годы своей трудовой деятельности, организовывая коллективные выезды своих сотрудников на Ростов-Арену на игры нашего Ростова всегда "разогревались" на стоянке, а потом после игры ещё "третий тайм" горячо обсуждали перипетии прошедшего матча, не нарушая при этом общественный порядок. И что примечательно, мы были не одни такие. Рядом были ещё такие же "островки", но более мелкого масштаба.
Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
вчера в 15:26
Еще одно подтверждение тому как легко, что-то запретить и принять бестолковый закон, и как потом сложно отменить это бестолковое действо.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:07, ред.
Беда!!! Пиво на стадионах так и не разрешили продавать... А мы ведь надеялись. Ну как можно смотреть футбол без пива, которое стоит в несколько раз дороже, чем за пределами стадиона? Непорядок, да просто бардак!!! Кстати, в народе говорят, что пиво без водки — деньги на ветер... Чего уж там, давайте и беленькую разрешим?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:41, ред.
Парадокс в том , что "о пиве на стадионах" так неистово топит первый заместитель председателя комитета Госдумы по Физической Культуре и Спорту . И ни как не может понять , и чего это другие спортсмены и люди близкие к спорту - ну никак не могут опредилиться в этом простом проекте - ведь вроде всё элементарно - "Наливай да пей "...)))

Не удивлюсь если они с соавтором и пришли к созданию этого законопроекта в полемике за бокалами пенного напитка - можно сказать пришло прозрение...)))

Ну а если серьёзно, решение по этому вопросу не принимается лишь потому, что нет "отмашки" сверху , не до этого там сейчас. А остальные ждут "какие ветра подуют". Вроде до этого был "За здоровый образ жизни"...
eemva2gw3fgx
eemva2gw3fgx
вчера в 14:38
Можно тогда водочку попробовать полоббировать
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:35, ред.
Нет прогресса с пивом, значит водку вернуть надо)хсарказм)
Capral
Capral
вчера в 13:58
Нечем людям заняться, вот и выдумывают несуществующие темы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:42
У противников принятия закона действует принцип :
Лучше перебздеть чем недобдить))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:16
Да его бы только вернули, Прогресс сразу же будет
particular
particular
вчера в 13:16, ред.
Нет прогресса... Нет пива... Нет проблем... Пока...
