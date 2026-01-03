Вице-президент РФС уверен, что ФИФА и УЕФА не будут спешить с допуском

1767452423

вчера, 18:00

Международная федерация футбола ( ФИФА ) и Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не будут допускать российские клубы и сборные до изменения геополитической ситуации. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Денис Соловьев.

«У меня нет никаких ожиданий или надежд в плане допуска на год. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка. Впереди других федераций, как хоккей и баскетбол, они не будут. Я в этом уверен. Дай Бог мне ошибиться», — сказал Соловьев.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.