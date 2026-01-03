Вице-президент РФС уверен, что ФИФА и УЕФА не будут спешить с допуском

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут допускать российские клубы и сборные до изменения геополитической ситуации. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.
«У меня нет никаких ожиданий или надежд в плане допуска на год. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка. Впереди других федераций, как хоккей и баскетбол, они не будут. Я в этом уверен. Дай Бог мне ошибиться», — сказал Соловьев.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.