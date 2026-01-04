Top.Mail.Ru
Романцев считает, что Черчесов доказал свой тренерский профессионализм

вчера, 22:15

Станислав Черчесов уже доказал свой профессионализм в качестве главного тренера успешной работой со сборной России по футболу, польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев.

Черчесов возглавляет грозненский «Ахмат», который занимает 8-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 22 очка в 18 турах.

«Что касается Черчесова, то свой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной на чемпионате мира, в Польше, Венгрии, да и в том же „Динамо“. Стало быть, веры в себя ему не занимать. Уверен, что мы еще не раз в этом убедимся», — сказал Романцев.

Черчесову 62 года, до «Ахмата» он тренировал сборную Казахстана, которую покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в пермском «Амкаре», «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских клубах «Ваккер-Тироль» и «Куфштайн».

Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:12, ред.
"Романцев считает, что Черчесов доказал свой тренерский профессионализм"....................................................................

Но тренером ФК Спартак будет Карседо!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:49
Кому он его доказал, Романцеву?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:10
Правда казахи с этим утверждением могут и поспорить...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:27
Профессионализм либо есть либо нет...
Зачем доказывать...
