Садыгова надо отстранить от футбола во всем мире — Свищев

1767553926

вчера, 22:12

Бизнесмена нужно отстранить от связанной с футболом деятельности во всем мире. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Недобросовестные бизнесмены, которые вроде как вкладывают деньги в спорт, а потом что-то происходит, и заложниками становятся футболисты, работники клуба, болельщики, — сказал Свищев. — Страдает престиж лиги и всего нашего футбола. Таких людей не должно быть в спорте. Садыгов достаточно длительное время финансировал клуб, но потом начались задержки с выплатой зарплаты, получился снежный ком. Он должен был вовремя остановиться и сказать, что не справился».

«Сейчас о ситуации, случившейся с „Химками“, знают во всем мире. Пишут, что в России не платят, тренеры уехали и рассказывают те же истории. Произошла катастрофа. Совершенно правильное решение РФС отстранить Садыгова во всем футболе. Знаю, что данная информация отправлена в УЕФА и ФИФА . Надеемся, что такие же решения будут приняты и ими. Надо нести ответственность», — добавил он.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывшего инвестора подмосковных «Химок» Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом.