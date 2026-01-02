Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

1767335460

02 января 2026, 09:31

Итальянец Энцо Мареска уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

«За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба, — говорится в сообщении. — В условиях, когда в четырех соревнованиях еще предстоит решить ряд ключевых задач, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренерского штаба даст команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло».

«Челси» после 19 матчей занимает пятое место в чемпионате Англии с 30 очками. В последних девяти матчах в разных турнирах команда одержала две победы, четырежды сыграла вничью и потерпела три поражения.

Мареске 45 лет, он возглавил «Челси» в июне 2024 года. В 2025 году лондонская команда стала победителем Лиги конференций и выиграла клубный чемпионат мира, обыграв в финале французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. Ранее Мареска работал ассистентом главного тренера в английских «Вест Хэме», «Манчестер Сити» и испанской «Севилье». Также он возглавлял английский «Лестер», с которым в 2024 году выиграл второй по силе дивизион чемпионата Англии.