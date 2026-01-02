Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

02 января 2026, 09:31

Итальянец Энцо Мареска уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

«За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба, — говорится в сообщении. — В условиях, когда в четырех соревнованиях еще предстоит решить ряд ключевых задач, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренерского штаба даст команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло».

«Челси» после 19 матчей занимает пятое место в чемпионате Англии с 30 очками. В последних девяти матчах в разных турнирах команда одержала две победы, четырежды сыграла вничью и потерпела три поражения.

Мареске 45 лет, он возглавил «Челси» в июне 2024 года. В 2025 году лондонская команда стала победителем Лиги конференций и выиграла клубный чемпионат мира, обыграв в финале французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. Ранее Мареска работал ассистентом главного тренера в английских «Вест Хэме», «Манчестер Сити» и испанской «Севилье». Также он возглавлял английский «Лестер», с которым в 2024 году выиграл второй по силе дивизион чемпионата Англии.

В период игровой карьеры Мареска выступал за итальянские «Ювентус», «Болонью», «Фиорентину», испанские «Севилью» и «Малагу». В «Севилье» он дважды выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы), по разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также Суперкубка УЕФА.

Подписывайся в ВК
Все новости
Челси
Источник: itar-tass.com
ОфициальноАлексей Мелешин возглавил молодежную команду «Спартака»
31 декабря 2025
«Ливерпуль» расстался с тренером стандартных положений
30 декабря 2025
Ивлев рассказал, почему Гусева утвердили главным тренером «Динамо»
30 декабря 2025
ОфициальноПюэль стал главным тренером «Ниццы»
29 декабря 2025
ОфициальноЭкс-защитник «Арсенала» и «Ман Сити» Клиши возглавил «Кан»
29 декабря 2025
ОфициальноЕвсеев возглавил махачкалинское «Динамо»
29 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:06
...Ростовским бью челом и с Новым Годом,всех благ,Бро!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:58
До Челси, Абрамович хотел купить МЮ или Тоттенхэм, купив второго, Модрич, Бэйл и Кейн бы встретились и могли долго не уходить при правильном тренере, и ситуация была давно другая
Romeo 777
Romeo 777 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:17
И тебя брат с Новым Годом 🤝
Желаю всего только самого лучшего тебе, твоим родным, а так же великому МЮ!
shur
shur ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:58
...С Новым Годом,Бро! Даже и не знаю ,кому легче живётся на этом
свете Вам или Нам...!!!
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 января в 22:38
Они всегда берут вроде удобного для себя.
А потом увольняют. По разным причинам. Поттера за отсутствие результатов. Почета за несогласие с продажами игроков. Мареску... он скорее сам захотел уйти, его поведение в последние месяцы были очень уж независимыми от клуба, скажем так. Он был удобным, а после трофеев изменился. Вот и разошлись.
Но мне не понятно кто сейчас управляет клубом. Какой директор за что отвечает?
И что делает Эгбали и что Боули? Кто хозяин в конце концов.
Но главное денег не жалеют. Хотя. со стадионом давно опаздывают.
DXTK
DXTK
02 января в 21:36
В Челси сидят Клоуны.....и отставка Марески это еще раз потверждает......дубина Боули.....начал с отставки Тухеля в следствии чего Челси просто просел в чемпионате......когда более менее его стабилизировал Почеттино, который вернул синих в еврокубки, его также выгнали, а уже после Мареска взял ЛК а также вынес в финале 3-0 ПСЖ........да и сейчас Челси играет достаточно прилично изходя из того состава что есть.....но тренера уволили........

PS Кого им взять???......... Может быть Иралоу из Борнмута переманят, .......конечно есть и другие кандидаты....скажем Постекоглу...... могут конечно попробовать и Хави, но что-то сомневаюсь что поедет в АПЛ.........можно переманить из Аравии Инзаги, он все же с Интером проделал хорошую работу и вышел в финал ЛЧ, пускай и проиграл ПСЖ крупно, ........ скажем Тухель тоже дошел до финала ЛЧ проиграв Баварии а через год выиграл уже с Челси........
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 января в 19:53, ред.
МЮ не помешает опытный полузащитник, плюс он свободный агент, осталось бутсы с гвоздя снять)) И Аморима убирать не надо
Ice van Reed
Ice van Reed
02 января в 19:47
Таков путь
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
02 января в 14:12
К этому долгое время многое вело, но неизвестно через какое время команда начнёт играть стабильнее и в целом дела пойдут лучше. Главному тренеру сменящему Энцо потребуется время и большие усилия для существенного улучшения дел у команды.
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
02 января в 14:01
Здравствуйте, Володя! Спасибо большое и вас с новым годом!
Мареску считают главным кандидатом на замену Пепа, если тот решит покинуть Сити, но это пока всего лишь слухи....
Сейчас Лидс недоволен положением дел в Чемпионшипе и вполне может предложить Мареске вернуться обратно в клуб, где он добивался успехов
zenit_forever2014
zenit_forever2014
02 января в 13:43
Вот человека С Новым годом поздравили)))
112910415
112910415
02 января в 12:25
была от него и польза
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
02 января в 12:13
Приветствую Саркис! С Новым годом тебя! Прочитав твой пост , подумал , а кто подберет теперь эту старую и ненужную вещь( Мареско) .....))))
CCCP1922
CCCP1922
02 января в 12:11
Странно, что не сделали этого раньше...
STVA 1
STVA 1
02 января в 12:10
Ну это еще вчера было известно! Но как грится лучше поздно , чем никогда)))
lobsterdam
lobsterdam
02 января в 11:47
В Челси со времён Ромы не любят церемониться с тренерами. Жозе был уволен после чемпионского сезона. Но вот вопрос, где взять тренера? Они не продаются в магазинах где попало, выбор не из легких! Вон МЮ уже сколько Аморима терпит? Но на кого менять?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
02 января в 11:47
Думаю, что увольнение связано с последними неудачами команды. Челси не смог выиграть три матча подряд. Но в целом Мареска проделал хорошую работу в клубе и выиграл значимые трофеи. Это лучший тренер Челси за последние годы. Возможно руководство еще пожалеет о решении уволить его. Сомневаюсь, что они найдут кого-то лучше него.
A.S.A
A.S.A
02 января в 11:30
В Италии есть старая и довольно колоритная новогодняя традиция, особенно известная на юге страны — в Неаполе, Кампании, Сицилии.
В чем суть.....В новогоднюю ночь итальянць избавляются от старых вещей, символически "выкидывая прошлое" перед наступлением нового года....вот и Мареска как истинный уроженец Кампании, решил избавиться от пенсионеров...
А если откинуть шутки, то это довольно спорное решение, о котором скорее всего в верхушке клуба еще пожалеют. Энцо давал результат управляя "детским садом", который Боули и Ко скупали пачками, а сам тренер просил приобрести и несколько опытных игроков....но получал отказы....
Вообщем, время покажет кто прав....
Zola
Zola
02 января в 10:37
Удачи ему за всё! Ещё найдёт свой клуб!
shlomo
shlomo
02 января в 10:36
Ну что по факту....увольнение Марески не просто кадровое решение, а признак системного кризиса.... есть проблема глубины состава (молодые игроки талантливы, но не готовы стабильно конкурировать с топ‑клубами) ..... так же отсутствие долгосрочного плана (частая смена тренеров (шестой за четыре года при Боули) мешает выстроить устойчивую модель)..... ну и конечно давление акционеров которые требует быстрых результатов, что противоречит стратегии развития клуба.
Zola
Zola ответ phxswrygk9hh (раскрыть)
02 января в 10:35
Ноша была тяжёлая для него.
Romeo 777
Romeo 777
02 января в 10:22
Вполне логичное решение. Его изначально не должно было быть в Челси. Вопрос к нашим клоунам зачем брали тренера из Чемпионшипа сразу для ТОП клуба.
Уволили…но с большой долей вероятности возьмут снова не понятно кого, удобного для себя.
particular
particular
02 января в 10:20
Руководство клуба в замене тренера видит безусловный путь к успеху...
Но отсутствие забивного форварда и необходимость приобретения ЦЗ останутся проблемами и для сменщика Энцо...
Comentarios
Comentarios
02 января в 10:11
Скажем так он сам этого хотел
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 января в 10:10
сбежал из Лестера, чтоб возглавит Челси.
вел переговоры с МС, будучи тренером Челси.
уволен.
и вот новость дня, что Мареска готов работать в МЮ ))
нет, лучше Аморима оставить.
phxswrygk9hh
phxswrygk9hh
02 января в 09:53
Не тянул он этот пост
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 