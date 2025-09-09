Хавбек «Динамо» Смелов отправился в аренду в «Пари НН»

1757417414

вчера, 14:30

Полузащитник московского «Динамо» продолжит карьеру в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года и предусматривает опцию выкупа нижегородским клубом, а также возможность обратного выкупа для «Динамо».

Смелову 20 лет, он является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он провел за основную команду бело-голубых 5 матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.