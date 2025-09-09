Хавбек «Динамо» Смелов отправился в аренду в «Пари НН»

Полузащитник московского «Динамо» Егор Смелов продолжит карьеру в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».
Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года и предусматривает опцию выкупа нижегородским клубом, а также возможность обратного выкупа для «Динамо».
Смелову 20 лет, он является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он провел за основную команду бело-голубых 5 матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.
«Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 3 очка в 7 матчах. «Динамо» располагается на 9-й строчке с 8 очками.
Смею вас разочаровать, но Егор Смелов уроженец Санк-Петербурга и воспитанник Газпрома, а не Динамо. В Москву он переехал в двадцать втором году в Динамо-2 и, если и потратили банкиры на него, то только на его зарплату, которая в клубе не выше, чем у остальных молодых футболистов. Учите мат.часть! Не хотел вас ничем обидеть, но истина для меня дороже. А что у Смелова получится в Нижнем, узнаем в дальнейшем, может у Шпилевского он сможет раскрыть все свои нереализованные способности, которые у него несомненно присутствуют в огромном избытке.
Болейте за своих, а не против чужих!
