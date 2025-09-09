  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Хавбек «Динамо» Смелов отправился в аренду в «Пари НН»

вчера, 14:30

Полузащитник московского «Динамо» Егор Смелов продолжит карьеру в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года и предусматривает опцию выкупа нижегородским клубом, а также возможность обратного выкупа для «Динамо».

Смелову 20 лет, он является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он провел за основную команду бело-голубых 5 матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 3 очка в 7 матчах. «Динамо» располагается на 9-й строчке с 8 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист Пальцев перешел из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар»
04 сентября
Официально«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча в стиле «Симпсонов»
29 августа
ОфициальноПолузащитник «Спартака» Пруцев перешёл в «Локомотив»
28 августа
Официально«Зенит» отпустил Ренана в «Васку да Гама»
25 августа
Слухи«Зенит» и «Васку да Гама» согласовали аренду Ренана с правом выкупа
21 августа
Официально«Сочи» отдал хавбека в аренду в «Ротор»
20 августа
 
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:55
Матч о которым вы упомянули Смелов может занести себе в актив, второй гол Динамо, который забил Гладышев в ворота махачкалинцев был забит, как раз после прохода Егора и его подачи в штрафную гостей, где защитник пытался его перехватить и после рикошета Ярослав отправил мяч в сетку .
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:46
    Alex_67
    Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Кстати, я посмотрел игру Смелова в чемпионате России 8 марта 2025 года с Махачкалой. Ничего особенного. Комментатор сказал, что ему трудно в единоборствах, не хватает мощи, он и правда не богатырь. Зелёный свет Егору дал Личка, а приговор в Нижний Новгород ему подписал Карпин, Я точно не виноват в его проблемах. Прошу меня простить за то, что отвлёк - сам не люблю бесконечных диалогов.
    Burtaze
    Burtaze
    вчера в 19:47
    Понабрали мухоморов и пасанов по арендам теперь
    stanichnik
    stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Не буду советовать вам прочитать комедию "Ревизор" с самых начальных букв, включая эпиграф, вы её наверняка и так читали, а предложу перед обсуждением того или иного игрока подсматривать информацию о нём на "трансфер маркете", там содержится боле менее объективные сведения обо всех профессиональных футболистах. Не благодарите не надо, я так по-дружески, чтобы другой раз не попадать в неловкую ситуацию, как сегодня.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Alex_67
    Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 17:59
    Добрый вечер! То, что Смелов воспитанник Динамо, я прочитал в той статье, которую мы сейчас комментируем.
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 17:43
      stanichnik
      stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
      вчера в 17:36, ред.
      Доброго Здоровья, Alex!
      Смею вас разочаровать, но Егор Смелов уроженец Санк-Петербурга и воспитанник Газпрома, а не Динамо. В Москву он переехал в двадцать втором году в Динамо-2 и, если и потратили банкиры на него, то только на его зарплату, которая в клубе не выше, чем у остальных молодых футболистов. Учите мат.часть! Не хотел вас ничем обидеть, но истина для меня дороже. А что у Смелова получится в Нижнем, узнаем в дальнейшем, может у Шпилевского он сможет раскрыть все свои нереализованные способности, которые у него несомненно присутствуют в огромном избытке.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 17:08
      Судя по всему, футболист Смелов ничего особенного из себя не представляет. Держали, скорее всего, из-за российского паспорта. Но раз он воспитанник Динамо, значит перспектива у Егора, всё-таки, была, но им никто не занимался. Этот талантливый парень остался на том уровне, с которым он официально стал игроком бело-голубых. Лень родилась раньше его, потому Смелов собственной инициативы в своём развитии не проявлял. Вот так заканчиваются игроки, а ведь Динамо на его обучение тратило деньги? Спрашивается, зачем? Чтобы бросить на полпути? Не будет с него толку и в Нижнем Новгороде, к сожалению...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       