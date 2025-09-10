  • Поиск
«Акрон» арендовал Севикяна у «Ференцвароша»

вчера, 18:48

Полузащитник Эдгар Севикян перешел из венгерского «Ференцвароша» в тольяттинский «Акрон» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и предусматривает опцию выкупа.

Севикяну 24 года, в прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за московский «Локомотив», за который провел 20 матчей во всех турнирах, отдав 4 результативные передачи. Он перешел в «Ференцварош» в январе 2024 года из «Пари Нижний Новгород». В составе венгерской команды футболист принял участие в 19 матчах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. По ходу карьеры футболист, являющийся воспитанником «Локомотива», также выступал за испанский «Леванте».

В составе сборной Армении Севикян сыграл 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 6 очков в 7 матчах.

Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:51
Не буду писать, что Севикян - это вам не Сперцян, поскольку последний только в Краснодаре успешно и играет.
Когда поиграет в другом клубе, тогда и что-то можно будет оценить.
А Севикян...
Человек просто не понимал, что игра за Пари НН под руководством Юрана, который является великолепнейшим мотиватором и игра в любом другом клубе, где имеются свои погремушки - большая разница.
Эхма!
Ему бы в Турцию к Юрану!
Там, глядишь, перезагрузился бы...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:13, ред.
А что, играет за сборную Армении!!! И хотя сейчас она не блещет, смогла победить крепкую сборную Ирландии. Желаю Эдгару сделать всё, чтобы усилить Акрон!!! Сборной Армении 🇦🇲 желаю успехов, пусть в Армении всё будет хорошо!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:56
Акрон арендовал тренировочный конус из Венгрии
