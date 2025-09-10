«Акрон» арендовал Севикяна у «Ференцвароша»

1757519320

вчера, 18:48

Полузащитник перешел из венгерского «Ференцвароша» в тольяттинский «Акрон» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и предусматривает опцию выкупа.

Севикяну 24 года, в прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за московский «Локомотив», за который провел 20 матчей во всех турнирах, отдав 4 результативные передачи. Он перешел в «Ференцварош» в январе 2024 года из «Пари Нижний Новгород». В составе венгерской команды футболист принял участие в 19 матчах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. По ходу карьеры футболист, являющийся воспитанником «Локомотива», также выступал за испанский «Леванте».

В составе сборной Армении Севикян сыграл 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 6 очков в 7 матчах.