«Шахтёр» из ДНР сыграет во Второй лиге в 2026 году

вчера, 16:28

Клуб «Шахтёр» из Донецкой Народной Республики получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия в сезоне-2026. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Команда выступит во Второй лиге в дивизионе «Б», группа «Юг», где клубы распределены по географическому принципу.

В ноябре 2025 года глава Таганрога Светлана Камбулова объявила о договорённости с «Шахтёром» о проведении домашних матчей на «Форте-Арене» в этом городе на ближайшие пять лет.

Шахтер
Источник: itar-tass.com
