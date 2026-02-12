«Шахтёр» из ДНР сыграет во Второй лиге в 2026 году
Клуб «Шахтёр» из Донецкой Народной Республики получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия в сезоне-2026. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Команда выступит во Второй лиге в дивизионе «Б», группа «Юг», где клубы распределены по географическому принципу.
В ноябре 2025 года глава Таганрога Светлана Камбулова объявила о договорённости с «Шахтёром» о проведении домашних матчей на «Форте-Арене» в этом городе на ближайшие пять лет.
