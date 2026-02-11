Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежом

Карасёв — лучший судья недели в лиге ОАЭ

вчера, 17:55

Российский арбитр Сергей Карасёв признан лучшим судьёй тура в чемпионате ОАЭ.

В матче «Аль-Наср» — «Аль-Васл» он показал пять жёлтых карточек и набрал 71% голосов в опросе Sport 4 All.

Отметим, что российские арбитры сейчас также обслуживают игры чемпионатов Кувейта и Саудовской Аравии.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ
10 февраля
Сафонов — самый низкооплачиваемый игрок в основе ПСЖ
07 февраля
Сорокин стал игроком китайского клуба
07 февраля
ПАОК и «Кайсериспор» обсуждают аренду Чалова
03 февраля
В «Штурме» отметили хороший уровень вратаря Худякова
03 февраля
Сафонов отбил пенальти в матче чемпионата Франции со «Страсбуром»
01 февраля
Сортировать
Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 07:47
Карасев нормальный арбитр. По мне через чур строгий бывает. Но хотя бы в обе стороны. Вообще судьи в футболе - личности расстрельные. Всегда будешь для кого-то плохим в итоге )
a-league
a-league
вчера в 23:09
Походу всем платежеспособным угодил
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:57
....А что ребята происходит?
На Мира наше имя не проходит!
Запретами ФИФА нас облажила!
В пруду на щук рыбалку запретила!
И только маленький Карась,
Каким то образом, смущаясь,
Плывёт себе на радость впопыхах!
Судя напропалую, не стесняясь!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:54
Если Карась люци, то что уж говорить о ходших!
particular
particular
вчера в 20:13
Кто молодец? - А Серёжа, - молодец... (с)
112910415
112910415
вчера в 18:56
ура, время зря не терял !
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Доброго здоровья, lazzioll.
Он настолько лучший в России, что его за это в качестве "поощрения" отстранили от обслуживания матчей с участием московского Динамо за регулярные ошибки в пользу соперников.
Болейте за своих, а не против чужих!
adekvat
adekvat
вчера в 18:54
Молодцы хорошо устроились, зимой на зароботки в теплые края.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Доброго здоровья, Alex.
Никто наших судей не травит, им дают объективную оценку за их работу, которая порой не выдерживает никакой критики. Судить надо беспристрастно не только за границей, но и у себя дома, и не оглядываться, всякий раз на ВИП-ложи футбольных стадионов.
Болейте за своих, а не против чужих!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Ну что ж порадуемся за Сергея Геннадиевича, в очередной раз подтвердил, что не зря имеет статус судьи международной категории, а за одно поправил своё финансовое благополучие благодаря обслуживанию матчей в ОАЭ. Ещё бы и в матчах РПЛ регулярно заслуживал бы таких же положительных оценок за свою работу, как в Аравии, ему бы тогда вообще цены не было бы.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:43
Там уважают российских футбольных арбитров и высоко ценят. А в России этих же людей нещадно критикуют, да что там, просто травят. Во главе этого процесса стоит Матч ТВ, особое рвение проявляет бывший арбитр ФИФА (всё время забываю его фамилию), обиженный РФС... Этот канал фактически ввёл презумпцию виновности судей.
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:16
ну если по честному - он в свое время был и остался лучшим судьей РПЛ. да и в Европе судил не хуже уж точно того Марциняка или Тюрпена.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:08
Лучший судья недели? - это ещё что такое? Впервые слышу подобное)))
А кто же лучший боковой арбитр недели?
Лучший резервный судья недели?
Лучший судья на ВАРе?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:00
Поздравляю Сергея... думаю что международные назначения помогают накапливать опыт на высоком уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 