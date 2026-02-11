Карасёв — лучший судья недели в лиге ОАЭ
1770821731
Российский арбитр признан лучшим судьёй тура в чемпионате ОАЭ.
В матче «Аль-Наср» — «Аль-Васл» он показал пять жёлтых карточек и набрал 71% голосов в опросе Sport 4 All.
Отметим, что российские арбитры сейчас также обслуживают игры чемпионатов Кувейта и Саудовской Аравии.
