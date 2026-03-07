Брейдо о ситуации с Геничем: «Массовое линчевание — это априори неверно»

1772872559

сегодня, 11:35

Директор по коммуникациям ЦСКА высказался о своем отношении к комментатору .

В феврале Генич сообщил, что один важный и очень футбольный человек сказал, что у полузащитника московского клуба «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами».

Было желание записать кружок в сторону улаживания конфликта на ровном месте. Сам Кирилл отнесся спокойно, а позицию руководства клуба я Косте озвучил лично. Массовое же линчевание — это априори неверно, хотя эмоции болельщиков абсолютно можно понять. Но это было бы воспринято также неверно, ситуация была или «за», или «против». В таких случаях важно наоборот снизить градус. За день все высказались, и ситуацию давно необходимо закрыть. Надеюсь, уже на ближайшем матче это будет сделано.