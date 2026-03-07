Брейдо о ситуации с Геничем: «Массовое линчевание — это априори неверно»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о своем отношении к комментатору Константину Геничу.
В феврале Генич сообщил, что один важный и очень футбольный человек сказал, что у полузащитника московского клуба Кирилла Глебова «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами».
Было желание записать кружок в сторону улаживания конфликта на ровном месте. Сам Кирилл отнесся спокойно, а позицию руководства клуба я Косте озвучил лично. Массовое же линчевание — это априори неверно, хотя эмоции болельщиков абсолютно можно понять. Но это было бы воспринято также неверно, ситуация была или «за», или «против». В таких случаях важно наоборот снизить градус. За день все высказались, и ситуацию давно необходимо закрыть. Надеюсь, уже на ближайшем матче это будет сделано.
В текущем сезоне Глебов провел в РПЛ 17 матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
Но вот когда, волей-неволей всё чаше проскакивали новости касающиеся Генича как человека, с какими-то его высказываниями и скандалами, то здесь впечатление о нём сильно подпортилось. И теперь получается, что вроде бы и комментатор не плохой, но вот смотреть матчи с его участием уже не получается так однозначно. Слушая его голос, теперь начинаешь невольно слышать высокомерие и заносчивость этого человека.
Скажу про другое - футбол - очень травматический вид спорта ( по некоторым данным,на много травматичнее, чем в хоккее). И рассуждать на тему будущих травм которые могут "свалиться на голову" молодого человека, только , только начинающего свою футбольную карьеру - считаю верхом цинизма , спортивного комментатора...( Ведь все люди по разному впечатлительны).
А ведь Генич сам когда то играл в футбол и "завязал" с ним , если мне не изменяет память , именно по причине травмы...
Взрослый человек Костя - Стыдоба!
