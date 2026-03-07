Энрике остается оптимистом после поражения ПСЖ от Монако

Главный тренер ПСЖ прокомментировал поражение команды от «Монако» со счетом 1:3 во вчерашнем матче чемпионата Франции.

Я думаю, что мы были очень неточны в нескольких моментах игры. Мы допустили несколько необычных ошибок. Когда вы делаете это против команды, которая находится в хорошей форме, вы сразу же за это платите.

Это был странный матч, мы должны это принять. Мы допустили ошибки, много ошибок, от разных игроков. Это ключевой момент сезона, но от нас зависит, сможем ли мы это исправить, вернуть уверенность в себе. Я хочу быть оптимистом и постараться вернуться к нашему уровню.

Я хочу сказать, что не хочу терять веру в эту команду. Думаю, мы продемонстрировали менталитет, чтобы продолжать идти до конца. Когда у нас были шансы изменить результат, мы пропустили еще один гол, поэтому было сложно, и матч закончился. Это не лучший результат перед Лигой чемпионов, мы это понимаем, но постараемся это преодолеть.