Энрике остается оптимистом после поражения ПСЖ от Монако

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение команды от «Монако» со счетом 1:3 во вчерашнем матче чемпионата Франции.
Я думаю, что мы были очень неточны в нескольких моментах игры. Мы допустили несколько необычных ошибок. Когда вы делаете это против команды, которая находится в хорошей форме, вы сразу же за это платите.
Это был странный матч, мы должны это принять. Мы допустили ошибки, много ошибок, от разных игроков. Это ключевой момент сезона, но от нас зависит, сможем ли мы это исправить, вернуть уверенность в себе. Я хочу быть оптимистом и постараться вернуться к нашему уровню.
Я хочу сказать, что не хочу терять веру в эту команду. Думаю, мы продемонстрировали менталитет, чтобы продолжать идти до конца. Когда у нас были шансы изменить результат, мы пропустили еще один гол, поэтому было сложно, и матч закончился. Это не лучший результат перед Лигой чемпионов, мы это понимаем, но постараемся это преодолеть.
Сафонова очень трудно обвинить хотя бы в одном пропущенном голе, а если учесть, что он вытащил несколько "мертвых" мячей, то его можно признать лучшим в составе ПСЖ, что кстати и сделали французские СМИ.
Первый гол получился фееричным. ЗАИР-ЭМЕРИ возобнил себя великим и решил обыграть всё Монако у себя в штрафной. Что у него было в голове?
Потом был пас ВИТИНЬЯ (ПСЖ) на Головина и второй гол.
И на сладенькое подставленная нога ВИЛЬЯН ПАЧО, которая изменила троекторию мяча и предательский залёт в ворота. Сафонов если бы ни поставленная нога, взял бы этот мяч.
Ни в коем случае не умаляю заслуг монегасков, но эти три игрока ПСЖ внесли огромный вклад в забитые голы в ворота ПСЖ, даже больший чем игроки Монако.
Если и дальше будет такой оптимизм, то проблем будет много как в Лиге1, так и в ЛЧ.
Так что повторюсь, быть оптимистом в практически бесконкурентном чемпионате, не особо трудно.
