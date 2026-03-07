Top.Mail.Ru
Энрике остается оптимистом после поражения ПСЖ от Монако

сегодня, 09:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение команды от «Монако» со счетом 1:3 во вчерашнем матче чемпионата Франции.

Я думаю, что мы были очень неточны в нескольких моментах игры. Мы допустили несколько необычных ошибок. Когда вы делаете это против команды, которая находится в хорошей форме, вы сразу же за это платите.

Это был странный матч, мы должны это принять. Мы допустили ошибки, много ошибок, от разных игроков. Это ключевой момент сезона, но от нас зависит, сможем ли мы это исправить, вернуть уверенность в себе. Я хочу быть оптимистом и постараться вернуться к нашему уровню.

Я хочу сказать, что не хочу терять веру в эту команду. Думаю, мы продемонстрировали менталитет, чтобы продолжать идти до конца. Когда у нас были шансы изменить результат, мы пропустили еще один гол, поэтому было сложно, и матч закончился. Это не лучший результат перед Лигой чемпионов, мы это понимаем, но постараемся это преодолеть.

Энрике Луис
Перевод с lequipe.fr Фото: A.Meunier/PSG
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:18
Главное оставаться тренером, остальное лирика
Drosmo
Drosmo
сегодня в 11:50, ред.
В чемпионате одной команды не слишком трудно оставаться оптимистом, особенно если ты тренер той самой одной команды. Тут никаких претензий к самому ПСЖ нет, они в прошлом сезоне всем показали, что достойны называться топ-клубом. А вот чемпионат, в котором они играют не зря многие называют фермер-лигой, так как в нём кроме ПСЖ, остальные команды намного ниже уровнем, скорее близким к уровню ЛЕ и ЛК, хотя иногда и выстреливают некоторые команды, навязывая борьбу главному гегемону страны, но бывает это крайне редко.

Так что повторюсь, быть оптимистом в практически бесконкурентном чемпионате, не особо трудно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:44
Монако играл здорово. Жаль, что первый матч в лиге чемпионов провалили
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:42, ред.
Посмотрел сейчас обзор, ужас, и это оборона лучшего клуба мира.
Сафонова очень трудно обвинить хотя бы в одном пропущенном голе, а если учесть, что он вытащил несколько "мертвых" мячей, то его можно признать лучшим в составе ПСЖ, что кстати и сделали французские СМИ.

Первый гол получился фееричным. ЗАИР-ЭМЕРИ возобнил себя великим и решил обыграть всё Монако у себя в штрафной. Что у него было в голове?
Потом был пас ВИТИНЬЯ (ПСЖ) на Головина и второй гол.

И на сладенькое подставленная нога ВИЛЬЯН ПАЧО, которая изменила троекторию мяча и предательский залёт в ворота. Сафонов если бы ни поставленная нога, взял бы этот мяч.

Ни в коем случае не умаляю заслуг монегасков, но эти три игрока ПСЖ внесли огромный вклад в забитые голы в ворота ПСЖ, даже больший чем игроки Монако.
Если и дальше будет такой оптимизм, то проблем будет много как в Лиге1, так и в ЛЧ.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:32
как грится на ошибках учатся
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:24
Бесполезный чемпионат мало кому интересен. Хочет в лч показать себя
shur
shur
сегодня в 10:05, ред.
...ничего не боится, уверенный в себе человек! У ПСЖ новый(старый) дивиз : " ...Нас ----, а мы крепчаем!"...в жизни однако всё наоборот!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:00
Остается,только веселиться !
