Казахстан примет следующий конгресс УЕФА

вчера, 17:09

51-й конгресс УЕФА пройдёт 4 марта 2027 года в Астане, Казахстан. Об этом на 50-м конгрессе в Брюсселе объявил президент организации Александер Чеферин.

Конгресс УЕФА является высшим руководящим органом европейского футбола и ежегодно объединяет представителей 55 национальных ассоциаций. В рамках мероприятия принимаются ключевые решения, определяющие стратегическое развитие футбола в Европе, утверждаются финансовые и организационные вопросы, рассматриваются вопросы проведения международных соревнований, а также избираются руководящие органы УЕФА.

112910415
112910415
сегодня в 07:37
мы, как обычно,
чужие на этом празднике жизни
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:25
Добро, станичник!
Да, в Казахстане реформы, клубы переходят в частные руки. Посмотрим, что из этого выйдет. Футбол все таки дорогое удовольствие, единственный выход- воспитать своих ребят, есть у них Саппаев, Челси выкупил его контракт.
stanichnik
stanichnik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:57
Доброго Здоровья, пират!
То, что следующий Конгресс УЕФА пройдёт в Астане говорит о том, что европейские футбольные чиновники уделяют внимание и футбольным странам-карликам к коим в настоящее время относится Казахстан, который хоть и превосходит по площади в шестьдесят раз Голландию и в девяносто Бельгию, где проходит юбилейный форум, но до их футбольных достижений нашим южным соседям, как до космоса. И тем не менее прогресс там очевиден. Строятся футбольные стадионы, в Астане крытая футбольная арена с трибунами на тридцать тысяч зрителей позволяет проводить футбольные матчи круглый год. В казахстанских клубах играет большое количество футболистов со всех континентов, а футбольный клуб Кайрат в этом сезоне пробился в основную часть Лиги чемпионов УЕФА.
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur
вчера в 19:49
....50-тый в Брюсселе ?! Могли бы в честь Юбилея и снизойти!
А, о чём это Я, мечтать не вредно!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:34
Казахстан на верном пути. Деловые связи с УЕФА только на пользу
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:08
России туда только добираться легко... Без пересадок и пробок.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:05
И от этого мероприятия нам нечего ждать...
Гость
