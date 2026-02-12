Казахстан примет следующий конгресс УЕФА
51-й конгресс УЕФА пройдёт 4 марта 2027 года в Астане, Казахстан. Об этом на 50-м конгрессе в Брюсселе объявил президент организации .
Конгресс УЕФА является высшим руководящим органом европейского футбола и ежегодно объединяет представителей 55 национальных ассоциаций. В рамках мероприятия принимаются ключевые решения, определяющие стратегическое развитие футбола в Европе, утверждаются финансовые и организационные вопросы, рассматриваются вопросы проведения международных соревнований, а также избираются руководящие органы УЕФА.
чужие на этом празднике жизни
Да, в Казахстане реформы, клубы переходят в частные руки. Посмотрим, что из этого выйдет. Футбол все таки дорогое удовольствие, единственный выход- воспитать своих ребят, есть у них Саппаев, Челси выкупил его контракт.
То, что следующий Конгресс УЕФА пройдёт в Астане говорит о том, что европейские футбольные чиновники уделяют внимание и футбольным странам-карликам к коим в настоящее время относится Казахстан, который хоть и превосходит по площади в шестьдесят раз Голландию и в девяносто Бельгию, где проходит юбилейный форум, но до их футбольных достижений нашим южным соседям, как до космоса. И тем не менее прогресс там очевиден. Строятся футбольные стадионы, в Астане крытая футбольная арена с трибунами на тридцать тысяч зрителей позволяет проводить футбольные матчи круглый год. В казахстанских клубах играет большое количество футболистов со всех континентов, а футбольный клуб Кайрат в этом сезоне пробился в основную часть Лиги чемпионов УЕФА.
Болейте за своих, а не против чужих!
То, что следующий Конгресс УЕФА пройдёт в Астане говорит о том, что европейские футбольные чиновники уделяют внимание и футбольным странам-карликам к коим в настоящее время относится Казахстан, который хоть и превосходит по площади в шестьдесят раз Голландию и в девяносто Бельгию, где проходит юбилейный форум, но до их футбольных достижений нашим южным соседям, как до космоса. И тем не менее прогресс там очевиден. Строятся футбольные стадионы, в Астане крытая футбольная арена с трибунами на тридцать тысяч зрителей позволяет проводить футбольные матчи круглый год. В казахстанских клубах играет большое количество футболистов со всех континентов, а футбольный клуб Кайрат в этом сезоне пробился в основную часть Лиги чемпионов УЕФА.
