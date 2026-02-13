Названы участники турнира развития УЕФА в Сочи

1770968714

вчера, 10:45

Женская юниорская сборная России (U-16) выступит на турнире развития УЕФА в Сочи против команд Ирана, Эфиопии и Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе РФС .

Соревнование пройдёт с 13 по 19 марта на стадионе футбольного центра «Мацеста». Россия уже принимала подобные турниры в 2023, 2024 и 2025 годах.