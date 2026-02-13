Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Названы участники турнира развития УЕФА в Сочи

вчера, 10:45

Женская юниорская сборная России (U-16) выступит на турнире развития УЕФА в Сочи против команд Ирана, Эфиопии и Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Соревнование пройдёт с 13 по 19 марта на стадионе футбольного центра «Мацеста». Россия уже принимала подобные турниры в 2023, 2024 и 2025 годах.

С 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине, но турниры развития остаются исключением для юниоров.

Источник: itar-tass.com
Nety
Nety
вчера в 18:17
Зачем УЕФА пускать в Россию? Что бы вытерли ноги о наших детяй и ушли?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:36
думаю, россиянки уверенно переиграют своих сверстниц.
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:34
Ну эти конечно и будут с умным видом рассуждать в студии)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:29
Мимо такого турнира Матч ТВ не должны пройти стороной.
9jaktzrk9jcy
9jaktzrk9jcy
вчера в 13:28
Особенно сильной будет сборная Бангладеш.
adekvat
adekvat
вчера в 13:27
Развитие футбола или стран участников.
gw5y9kjjghxn
gw5y9kjjghxn
вчера в 13:26
Ждем результатов типа 8-0...
112910415
112910415
вчера в 13:05
скромненько, но со вкусом
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:51
детей рожать
sihafazatron
sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:38
Приветствую!
Да-да уже исправился)
Вот что значит, поспешишь- людей насмешишь))
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:37
Доброго Здоровья, sihafazatron!
Дак там девицы принимают в нём участие. 😁
sihafazatron
sihafazatron ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 12:37
Ой точняк точняк..... значит для девчонок))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:29
16-ти летним пока можно, а когда им исполнится 17, 18 что делать?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:20
Как по мне, обошлись бы мы и без подобных турниров...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:14
Женская юниорская сборная России (U-16)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:58
Соперники достойные. Главное не занять четвёртое место
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:53, ред.
Для девчонок это хороший опыт, пусть и с эфиопами))
