Названы участники турнира развития УЕФА в Сочи

Женская юниорская сборная России (U-16) выступит на турнире развития УЕФА в Сочи против команд Ирана, Эфиопии и Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.
Соревнование пройдёт с 13 по 19 марта на стадионе футбольного центра «Мацеста». Россия уже принимала подобные турниры в 2023, 2024 и 2025 годах.
С 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине, но турниры развития остаются исключением для юниоров.
Да-да уже исправился)
Вот что значит, поспешишь- людей насмешишь))
Дак там девицы принимают в нём участие. 😁
