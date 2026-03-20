Тренер сборной Сенегала привёз трофей Кубка Африки на военную базу

сегодня, 09:21
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв привез трофей Кубка Африки в военный лагерь, где он сейчас находится под охраной солдат. Это случилось на фоне недавнего решения Африканской конфедерации (CAF) присудить сенегальцам поражение 0:3 в финале турнира против Марокко.

Сообщается, что кубок некоторое время будет храниться на безопасном военном объекте, а армейский персонал даже делал с ним фотографии — это воспринимается как символический жест, подтверждающий, что Сенегал по‑прежнему считает себя законным чемпионом.

Решение CAF объявить победителем в финале Марокко и зафиксировать итог 3:0 послужило поводом для открытого протеста Дакара. Сенегальские власти уже заявили о планах обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), подчеркнув, что титул был «завоёван на поле» и не может быть пересмотрен в административном порядке.

Капитан команды Калиду Кулибали и другие чиновники федерации поддерживают позицию, что отдавать трофей до окончательного юридического решения преждевременно и «низменно по отношению к народу Сенегала».

Тем временем в социальных сетях набирает популярность видео, где Тьяв стоит с Кубком среди военнослужащих, что подогревает дискуссию по всей Африке и усиливает ощущение, что спор вышел за пределы футбола и превратился в вопрос национальной гордости.

Перевод с guardian.ng
Real Oviedo
сегодня в 11:19
Сенегальцы выиграли этот трофей честно на поле. Правильно делают что не отдают.
Байкал-38
сегодня в 11:09
Это Африка, они могут.
сегодня в 11:08
Футбол закончился, началась игра "Попробуй отбери!!!".
vsz9p6zbtktp
сегодня в 10:50
Там у них точно не заберут завоёванный трофей
Kosmos58
сегодня в 10:37
Только Сенегал - по спортивному принципу!
Брулин
сегодня в 10:26
Самое позорное футбольное решение года. Я бы понял, если бы аннулировали сразу после игры. Но сейчас всё выглядит как результат подковерных махинаций (и так и есть, в принципе)
Водолей Сергеев
сегодня в 10:20
Тот факт что решение против Сенегала рассматривалось так долго и не оперативно (а вынесено ещё и на ретроградном Меркурии) - явно говорит о сомнительном правовом характере пересмотра результата.
CCCP1922
сегодня в 10:01
На ровном месте африканская конфедерация футбола создала сама себе большую проблему. Почему судья не остановил матч сразу после того, как часть игроков сборной Сенегала ушла с поля? На финале присутствовали высшие футбольные чиновники Африки, почему они не вмешались в действия рефери? Привыкли только деньги брать со всех и за всё. Интересно, чем это закончится?
lotsman
сегодня в 09:44
Не хватает ещё боевые действия развернуть в защиту этого трофея.)
Варвар7
сегодня в 09:23
Ну а куда ещё везти - с таким трудом "отв@евали"...)))
