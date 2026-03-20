Тренер сборной Сенегала привёз трофей Кубка Африки на военную базу

Главный тренер сборной Сенегала привез трофей Кубка Африки в военный лагерь, где он сейчас находится под охраной солдат. Это случилось на фоне недавнего решения Африканской конфедерации (CAF) присудить сенегальцам поражение 0:3 в финале турнира против Марокко.

Сообщается, что кубок некоторое время будет храниться на безопасном военном объекте, а армейский персонал даже делал с ним фотографии — это воспринимается как символический жест, подтверждающий, что Сенегал по‑прежнему считает себя законным чемпионом.

Решение CAF объявить победителем в финале Марокко и зафиксировать итог 3:0 послужило поводом для открытого протеста Дакара. Сенегальские власти уже заявили о планах обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде ( CAS ), подчеркнув, что титул был «завоёван на поле» и не может быть пересмотрен в административном порядке.

Капитан команды Калиду Кулибали и другие чиновники федерации поддерживают позицию, что отдавать трофей до окончательного юридического решения преждевременно и «низменно по отношению к народу Сенегала».

Тем временем в социальных сетях набирает популярность видео, где Тьяв стоит с Кубком среди военнослужащих, что подогревает дискуссию по всей Африке и усиливает ощущение, что спор вышел за пределы футбола и превратился в вопрос национальной гордости.