Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В РПЛ зафиксировали лучшую посещаемость с сезона 2018/19

сегодня, 12:38

В общей сложности матчи Российской Премьер-Лиги в сезоне 2025/26 посетили 3 270 691 человек. Это лучший результат со времён кампани-2018/19. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

Прирост по сравнению с прошлым годом составил 365 258 зрителей. Средняя посещаемость игр в минувшем сезоне составила 13 628 человек, в предшествующей кампании было 12 106. Лучшие показатели были зафиксированы в сезоне-2018/19, когда на матчах чемпионата России в совокупности побывали 4 036 196 болельщиков (в среднем — 16 817).

5 ноября на форуме «Россия — спортивная держава» РПЛ была представлена стратегия развития до 2030 года. Согласно ей, лига планирует увеличить среднюю посещаемость игр до 18 тысяч человек.

В прошедшем сезоне, который завершился вчера, 17 мая, победителем чемпионата стал «Зенит». «Краснодар» занял 2-е место, «Локомотив» финишировал третьим. «Сочи» и «Пари НН» вылетели из высшей лиги российского футбола. В стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне тольяттинский «Акрон» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, а махачкалинское «Динамо» — с волгоградским «Ротором». Напрямую из Первой лиги в РПЛ поднялись «Родина» (Москва) и «Факел» (Воронеж).

Подписывайся в ВК
Все новости
Фанаты «Зенита» скандируют оскорбительные кричалки в адрес «Краснодара»
Вчера, 19:04
ОфициальноДомашние матчи «Спартака» посетило рекордное за 7 лет число зрителей
16 мая
Смолов о чемпионате мира-2026: «Буду болеть за Аргентину»
15 мая
Болельщики «Спартака» раскупили все футболки Литвинова после дерби с ЦСКА
15 мая
ОфициальноПродажа билетов на Суперфинал Кубка России возобновлена
14 мая
Продажу билетов на Суперфинал Кубка России приостановили из-за нагрузки
14 мая
Все комментарии
7y3erzreqxdg
7y3erzreqxdg ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 13:57
Когда посещемость московских клубов цска или Динамо достигнет уровня второй английской лиги, то мы будем лучшими в мире по посещаемости.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:52
можно одним предложением перекрыть все восторги если они у кого-то были - средняя посещаемость РПЛ равна средней посещаемости английской Лиги 1 примерно, третьего дивизиона, где играют команды из деревень порой. общая аудитория больше 4 миллионов за сезон в Лиге 1. или равна посещаемости Сегунды. или чуть больше итальянской Серии В. и Это еще треть команд в РПЛ представляет многомиллионная столица и чуть менее многомиллионный Петербург.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:46, ред.
Люди нормального футбола уже не помнят или не видели вот и размениваются на это недоразумение всё больше. Интересно стратегия развития включает в себя стратегию или только розовые фантазии чиновников? А то как всегда целей наставят, а про средства достижения ни слова.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 