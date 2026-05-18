В РПЛ зафиксировали лучшую посещаемость с сезона 2018/19

В общей сложности матчи Российской Премьер-Лиги в сезоне 2025/26 посетили 3 270 691 человек. Это лучший результат со времён кампани-2018/19. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.
Прирост по сравнению с прошлым годом составил 365 258 зрителей. Средняя посещаемость игр в минувшем сезоне составила 13 628 человек, в предшествующей кампании было 12 106. Лучшие показатели были зафиксированы в сезоне-2018/19, когда на матчах чемпионата России в совокупности побывали 4 036 196 болельщиков (в среднем — 16 817).
5 ноября на форуме «Россия — спортивная держава» РПЛ была представлена стратегия развития до 2030 года. Согласно ей, лига планирует увеличить среднюю посещаемость игр до 18 тысяч человек.
В прошедшем сезоне, который завершился вчера, 17 мая, победителем чемпионата стал «Зенит». «Краснодар» занял 2-е место, «Локомотив» финишировал третьим. «Сочи» и «Пари НН» вылетели из высшей лиги российского футбола. В стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне тольяттинский «Акрон» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, а махачкалинское «Динамо» — с волгоградским «Ротором». Напрямую из Первой лиги в РПЛ поднялись «Родина» (Москва) и «Факел» (Воронеж).