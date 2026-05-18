В РПЛ зафиксировали лучшую посещаемость с сезона 2018/19

В общей сложности матчи Российской Премьер-Лиги в сезоне 2025/26 посетили 3 270 691 человек. Это лучший результат со времён кампани-2018/19. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ .

Прирост по сравнению с прошлым годом составил 365 258 зрителей. Средняя посещаемость игр в минувшем сезоне составила 13 628 человек, в предшествующей кампании было 12 106. Лучшие показатели были зафиксированы в сезоне-2018/19, когда на матчах чемпионата России в совокупности побывали 4 036 196 болельщиков (в среднем — 16 817).

5 ноября на форуме «Россия — спортивная держава» РПЛ была представлена стратегия развития до 2030 года. Согласно ей, лига планирует увеличить среднюю посещаемость игр до 18 тысяч человек.