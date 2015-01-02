Черчи: «Интер» проявлял ко мне интерес"

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02 января 2015, 18:34

заявил, что к нему проявлял интерес не только «Милан», но он решил перебраться именно в стан «россонери».



Сегодня футболист прошёл медосмотр в «Милане».



«Я перехожу в „Милан“, потому что я хочу играть. Буду стараться выкладываться на все сто, чтобы принести пользу команде», — отметил Черчи.



«Мной интересовались другие клубы, в том числе „Интер“. Но я хотел перейти именно в „Милан“, а „Милан“ хотел приобрести меня. Рад, что оказался здесь», — добавил он.