Матч Кубка России «Арсенал» — «Локомотив» состоится в Химках

сегодня, 13:44

Перенесённый из Тулы матч 1/4 финала «пути регионов» Кубка России между «Арсеналом» и московским «Локомотивом» состоится на «Арене-Химки». Об этом сообщила пресс-служба тульского клуба.

Игра пройдёт 5 марта в 18:30 по московскому времени. В «Арсенале» организуют бесплатные трансферы для болельщиков. РФС ранее запретил проводить встречу в Туле из-за плохого состояния газона.

«За последние три недели в Туле выпало аномальное количество осадков. Клуб делает всё возможное, чтобы ближайшие домашние матчи принять на родной арене», — заявили в «Арсенале».

eh9t5akx7jez
eh9t5akx7jez
сегодня в 15:39
М-да, как обычно, не знали, что зимой в Туле снег идет.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:55
а чего не в Саранске. зачем там муравой порастает миллиардный стадион. и что за манера играть в городе одного из соперников односторонние встречи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:38
Ну хоть не так далеко от Тулы
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:14
Вот и пригодилась поляна в Химках.
Гость
