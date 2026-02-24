Матч Кубка России «Арсенал» — «Локомотив» состоится в Химках

1771929853

сегодня, 13:44

Перенесённый из Тулы матч 1/4 финала «пути регионов» Кубка России между «Арсеналом» и московским «Локомотивом» состоится на «Арене-Химки». Об этом сообщила пресс-служба тульского клуба.

Игра пройдёт 5 марта в 18:30 по московскому времени. В «Арсенале» организуют бесплатные трансферы для болельщиков. РФС ранее запретил проводить встречу в Туле из-за плохого состояния газона.

«За последние три недели в Туле выпало аномальное количество осадков. Клуб делает всё возможное, чтобы ближайшие домашние матчи принять на родной арене», — заявили в «Арсенале».