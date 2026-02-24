ФИФА может отобрать у Мексики проведение стыковых матчей чемпионата мира

1771928365

сегодня, 13:19

Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассматривает возможность переноса межконтинентальных стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира‑2026 из Мексики на фоне напряжённой обстановки в стране.

Игры, намеченные на период с 26 по 31 марта, могут быть перенесены, если ФИФА в короткие сроки не получит достаточных гарантий безопасности для всех участников и заинтересованных сторон. Представитель организации, пожелавший остаться неназванным, отметил, что во ФИФА «охвачены тревогой» из‑за хаотичных событий, активно освещаемых мировыми СМИ , и отказался подтверждать, что матчи в любом случае пройдут именно в Мексике, подчеркнув нежелание комментировать «гипотетические предположения и домыслы».

Во ФИФА заявили, что внимательно следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с местными властями. Федерация намерена следовать указаниям государственных органов, отвечающих за общественную безопасность и стабилизацию обстановки, и продолжит тесное взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными структурами.

В межконтинентальных стыках участвуют шесть сборных. 26 марта Новая Каледония и Ямайка сыграют между собой, а победитель 31 марта встретится с командой ДР Конго. В параллельной мини-группе Боливия и Суринам разыграют путёвку в матч против сборной Ирака. Встречи с участием Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго запланированы в Сапопане, а матчи с участием Боливии, Суринама и Ирака — в Гвадалахаре.

Обострение ситуации связано с массовыми беспорядками в штате Халиско и ряде других регионов, начавшимися после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». Российское посольство в Мексике ранее рекомендовало гражданам России отложить поездки в этот регион.