Уотт перешел в «Чарльтон»
1420569340
Английский «Чарльтон» подписал шотландского форварда
, который ранее выступал в Бельгии за «Стандард». С 21-летним игроком был заключен договор, рассчитанный на 3,5 года.
За «Стандард» Уотт играл с лета 2014 года
.
