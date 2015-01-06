Top.Mail.Ru
Уотт перешел в «Чарльтон»

06 января 2015, 21:35
 Английский «Чарльтон» подписал шотландского форварда Тони Уотта, который ранее выступал в Бельгии за «Стандард». С 21-летним игроком был заключен договор, рассчитанный на 3,5 года.

За «Стандард» Уотт играл с лета 2014 года.
