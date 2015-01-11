Top.Mail.Ru
Смоллинг: «Мы должны работать еще усерднее»

11 января 2015, 13:27
 Защитник МЮ Крис Смоллинг призвал свою команду не расслабляться после череды успешных матчей в чемпионате Англии.

«То, что мы вошли в Новый год, имея хорошую серию, говорит лишь о том, что нам нужно работать еще усерднее, чтобы продолжать подниматься по турнирной таблице и набирать как можно больше очков. Мы должны стараться показывать свой максимум на поле и в индивидуальной работе в том, что касается восстановления и дополнительных занятий», — сказал Смоллинг.
