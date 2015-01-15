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Подольски: «У меня никогда не возникало проблем с Венгером»

15 января 2015, 10:23
 Нападающий Лукас Подольски, недавно перешедший из лондонского «Арсенала» в «Интер» на правах аренды, прокомментировал информацию о своем конфликте с наставником «канониров» Арсеном Венгером.
 
«У меня никогда не возникало проблем с Венгером... многое было раздуто. И единственная вещь, из-за которой я подверг его критике, — это то, что он не пожелал мне удачи в „Интере“. Почему я не получал стабильной игровой практики в „Арсенале“ — это знает только Венгер. Летом он все еще говорил, насколько я для него важен. Выходя на поле, я показывал качественный футбол. Статистика не врет. За подготовку полностью отвечает тренер. Так что он должен знать, почему я не получал возможностей себя проявить. Мне пришлось искать выход из этого положения, и в итоге я оказался в „Интере“. Этот клуб по-прежнему входит в первую десятку в мире».
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