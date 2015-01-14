Погба: "Я люблю «Манчестер Юнайтед»

1421264526

14 января 2015, 22:42

Полузащитник «Ювентуса» рассказал о том, почему принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2012-м году.



«Я был нетерпелив. Тренер верил в меня, но не ставил в состав. Он говорил, что я слишком молод. Он сказал: „Твоё время придёт“, но оно так и не настало. Но это не значит, что я буду говорить плохо о „Юнайтед“. Я люблю этот клуб», — поделился француз.