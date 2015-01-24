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«Реал» положил глаз на Мастура

24 января 2015, 12:22

«Реал» заинтересован в услугах восходящей звезды «Милана» Акима Мастура, утверждают испанские СМИ.

Клубы пока не обсуждали трансфер юного форварда, но Аким идеально подходит под требования «сливочных» и может загореться желанием перебраться в Примеру. 

Отметим, что контракт «россонери» с Мастуром, признанным в 2013 году самым талантливым игроком мира, истекает в июне 2017-го.

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