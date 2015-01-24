«Реал» положил глаз на Мастура

«Реал» заинтересован в услугах восходящей звезды «Милана» Акима Мастура, утверждают испанские СМИ.
Клубы пока не обсуждали трансфер юного форварда, но Аким идеально подходит под требования «сливочных» и может загореться желанием перебраться в Примеру.
Отметим, что контракт «россонери» с Мастуром, признанным в 2013 году самым талантливым игроком мира, истекает в июне 2017-го.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу