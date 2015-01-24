Мендеш: "В какой-то момент думал, что Роналду перейдет в «Арсенал»

Агент Жорже Мендеш, представляющий лидера «Реала» Криштиану Роналду, отметил, что его клиент в свое время был близок к трансферу в «Арсенал».
«В какой-то момент я серьезно думал, что он перейдет в „Арсенал“. Однако как раз тогда клуб строил свой новый стадион, поэтому у него было очень мало денег. В итоге осуществить сделку оказалось невозможным», — сказал Мендеш.
