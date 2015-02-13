Кэрролл рискует пропустить два месяца

1423815030

13 февраля 2015, 11:10

Травма нападающего «Вест Хэма» может оказаться серьезнее, чем казалось изначально.



Тренерский штаб команды полагал, что из-за повреждения колена Кэрролл пропустит около двух недель. Однако, как сообщает британская пресса, сроки восстановления форварда могут составить два месяца, поскольку речь идет о рецидиве старой травмы.