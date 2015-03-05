Гвардиола предупредил Рибери

Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола после победы в 1/8 финала Кубка Германии над «Айнтрахтом» из Брауншвейга призвал контролировать свое поведение хавбека Франка Рибери, который был удален после того, как атаковал опасно сыгравшего против него соперника.
«Если ты играешь вдесятером против одиннадцати соперников в Лиге чемпионов, это очень опасная ситуация. Поэтому подобное больше не должно повториться. Наша игра в среду была подобна финалу. Мы должны уметь контролировать себя», — сказал Гвардиола.
«Если ты играешь вдесятером против одиннадцати соперников в Лиге чемпионов, это очень опасная ситуация. Поэтому подобное больше не должно повториться. Наша игра в среду была подобна финалу. Мы должны уметь контролировать себя», — сказал Гвардиола.