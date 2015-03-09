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Сычев близок к переезду в Казахстан

09 марта 2015, 15:10

Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов сообщил, что нападающий Дмитрий Сычев близок к уходу из команды.

– Ведутся переговоры с клубом из Казахстана. Думаю, все будет ясно во вторник вечером. Речь идет об аренде до ноября. В Казахстане сезон проводится по системе «весна-осень».

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