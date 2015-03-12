Ракитич: «Переход в „Барсу“ — верное решение»

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12 марта 2015, 15:43

Полузащитник заявил, что не жалеет о своем переходе в «Барселону».



«Я очень счастлив в „Барселоне“. Хорошо адаптировался к клубу и городу. Переход в „Барсу“ был на 100% верным решением».



«Месси уникален. Возможно, больше никогда не будет такого игрока, как он. Нам следует просто наслаждаться его игрой».



«Луис Энрике — очень старательный тренер, настоящий профессионал. Он все анализирует и обязательно удостоверится, все ли понятно игрокам».