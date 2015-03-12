Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2014/2015

Ракитич: «Переход в „Барсу“ — верное решение»

12 марта 2015, 15:43

Полузащитник Иван Ракитич заявил, что не жалеет о своем переходе в «Барселону».

«Я очень счастлив в „Барселоне“. Хорошо адаптировался к клубу и городу. Переход в „Барсу“ был на 100% верным решением». 

«Месси уникален. Возможно, больше никогда не будет такого игрока, как он. Нам следует просто наслаждаться его игрой».

«Луис Энрике — очень старательный тренер, настоящий профессионал. Он все анализирует и обязательно удостоверится, все ли понятно игрокам».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Любит ходить пешком и женат на бывшей официантке. История жизни Юргена Клоппа
Вчера, 10:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии7
Марио Фернандес: «Активного изучения русского языка, если честно, нет»
31 января
Хави: «Лапорта верил в меня, и я ему очень благодарен»
31 января
Неймар отреагировал на новость о своём лишнем весе
31 января Видео
Холанд встретился с Хабибом, Тюкавин — с Руни. Лучшие посты футболистов в соцсетях
30 январяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии6
Левандовски организовал обед для игроков «Барселоны» без Хави
29 января
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 