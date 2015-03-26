«Шальке» летом может расстаться с Хеведесом

Ведущий защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес ближайшим летом может сменить клубную прописку.
«Кобальтовые» готовы рассмотреть возможность продажи игрока сборной Германии в том случае, если по итогам нынешнего сезона не смогут пробиться в Лигу чемпионов.
В случае ухода из «Шальке» Хеведес, скорее всего, отправится в чемпионат Англии.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу