«Шальке» летом может расстаться с Хеведесом

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26 марта 2015, 21:49

Ведущий защитник «Шальке» ближайшим летом может сменить клубную прописку.



«Кобальтовые» готовы рассмотреть возможность продажи игрока сборной Германии в том случае, если по итогам нынешнего сезона не смогут пробиться в Лигу чемпионов.



В случае ухода из «Шальке» Хеведес, скорее всего, отправится в чемпионат Англии.