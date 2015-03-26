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«Шальке» летом может расстаться с Хеведесом

26 марта 2015, 21:49

 Ведущий защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес ближайшим летом может сменить клубную прописку.

«Кобальтовые» готовы рассмотреть возможность продажи игрока сборной Германии в том случае, если по итогам нынешнего сезона не смогут пробиться в Лигу чемпионов.

В случае ухода из «Шальке» Хеведес, скорее всего, отправится в чемпионат Англии.

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