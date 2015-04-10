Тино Коста снова получил травму

Хавбек «Дженоа» Тино Коста, арендованный у «Спартака», получил еще одну травму. У аргентинца вновь возникли проблемы с мышцами бедра.
Коста проведет в лазарете как минимум неделю и точно пропустит ближайший матч с «Кальяри».
Отметим, что вскоре после перехода в «Дженоа» Коста уже травмировал бедро. Тогда он пропустил два месяца.
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