Тино Коста снова получил травму

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10 апреля 2015, 01:05

Хавбек «Дженоа» , арендованный у «Спартака», получил еще одну травму. У аргентинца вновь возникли проблемы с мышцами бедра.



Коста проведет в лазарете как минимум неделю и точно пропустит ближайший матч с «Кальяри».



Отметим, что вскоре после перехода в «Дженоа» Коста уже травмировал бедро. Тогда он пропустил два месяца.